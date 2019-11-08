Son Dakika Haberleri: Bebeklerine "Devlet Bahçeli" adını verdiler
Son Dakika Güncel Bebeklerine 'Devlet Bahçeli' adını verdiler

Bebeklerine "Devlet Bahçeli" adını verdiler

7 saat önce

Afyonkarahisar'da bir aile, yeni doğan bebeklerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismini verdi.

Bebeklerine

Afyonkarahisar'da bir aile, yeni doğan bebeklerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismini verdi.

İscehisar ilçesi Seydiler beldesinde yaşayan Halil ve Emine Tokdemir çifti, dünyaya gelen erkek bebeklerine "Devlet Bahçeli" adını koydu.

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, İl Sekreteri Beytullah Bostancı ve Seydiler Belde Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Tokdemir, aileyi ziyaret ederek çifti tebrik etti.

Tokdemir ailesi de çocuklarının ismini "Devlet Bahçeli Tokdemir" koymanın mutluluğunu yaşadıklarını, ilerleyen günlerde Bahçeli'den randevu alarak bebekleriyle ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Devlet Bahçeli, Afyon, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:36 Kaynak: AA
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