Bebeklerine kavuştular! Hastane çıkışı böyle görüntülendiler

Pusetine koydukları bebeklerinin yüzünü nazar korkusuyla battaniye ile kapatarak gizleyen ikili, büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyip, basın mensuplarına poz verdi.

"BAMBAŞKA BİR DUYGU..."

Eftelya adını verdikleri kızını kucağına aldığında karmaşık duygular yaşadığını ve kendisini ölümsüz hissettiğini söyleyen Deniz Evin, "İnsan evladı olduktan sonra özellikle kız çocuğu olunca yaşadığını hissettiriyor. Eftelya'nın doğmasının ardından annemi ve babamı gerçekten çok iyi anlamaya başladım. Bir insan, bir insanı başka türlü sevse bu kadar katlanamaz, bu başka bir duygu.

İnsana ölümsüzleştiğini hissettiren bir duygu, senin genin başka bir canlıya geçiyor. O canlı da yaşamaya devam ediyor, sonra ondan devam ediyor. Karmaşık duygular içindeyim" diyerek düşüncelerini ifade etti.

"ÖMRÜN GÜZEL OLSUN KIZIM"

Gaye Turgut Evin ise, "Ailemize güzel kızımız Eftalya katıldı.. Bahtın, ömrün, güzel olsun kızım. Vatana, millete hayırlı bir evlat ol. Ömrün boyunca adaletli, vicdanlı ol... Hüseyin'lerin yanında Yezitler'in karşısında ol..." ifadelerini kullandı.