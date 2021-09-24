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Bebeklerine yanlış aşı vurulduğunu söyleyen aile suç duyurusunda bulunmuş - Son Dakika

Bebeklerine yanlış aşı vurulduğunu söyleyen aile suç duyurusunda bulunmuş

24.09.2021 09:19
Bebeklerine yanlış aşı vurulduğunu söyleyen aile suç duyurusunda bulunmuş, System.String[]

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün sağlık ocağında bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını öne sürmesinin ardından, yaklaşık 3 ay önce bebeklerine Hepatit-B aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldığını ileri süren ailenin suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün sağlık ocağında bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını öne sürmesinin ardından, yaklaşık 3 ay önce bebeklerine Hepatit-B aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldığını ileri süren ailenin suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün katıldığı bir televizyon programında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı yönündeki açıklamaları tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Kurugöl, bu hatanın sadece bir kere yapıldığını ve bebeğin ailesinin durumdan haberdar edildiğini söyledi. Olayın ardından, ailenin Avukatı Dilek Güzel yaptığı yazılı açıklamada 1 Temmuz Perşembe günü 1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla Biontech Covid-19 aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin, bebeğin ailesinin suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Güzel açıklamasında, " Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan ve aile hekimliği tarafından takibi yapılan yeni doğan aşı takvimine uygun olarak 30'uncu gün aşısı (Hepatit aşısı) yapılmak üzere mahalledeki Aile Hekimliği Birimi'ne götürülüyor, burada aşı uygulanıyor ve anne-bebek eve dönüyorlar. Baba işe gidiyor, 2-3 saat kadar sonra, müvekkillerimin evine gelinerek bebeğe Hepatit aşısı yerine yanlışlıkla Biontech (Covid-19 aşısı) uygulandığı, bebeğin acil olarak hastaneye götürülmesi gerektiği söylenmiş ardından bebek Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürülmüş. Doktorlar dünyada otuz günlük bir bebeğe ilk defa Biontech Covid-19 aşısının uygulandığını, aşının etkilerini bilemediklerini söylemişler. Bebeğin Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk enfeksiyon bölümüne yatışı yapılmış ve bebek burada 1 hafta süreyle takip edilmiştir" dedi.'DÜZENLİ OLARAK KONTROLLERİ YAPILIYOR'Hastanede bebeğin düzenli olarak kontrollerinin yapıldığını söyleyen Avukat Dilek Güzel,"Bebeğin düzenli olarak kan sayımı, kontrolleri yapılmakta olup bu kontrollerin ne kadar süreceği, aşıdan kaynaklı kalıcı bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının belli olmadığı müvekkillerime söylenmektedir. Tıbbi müdahalenin hukuka ve meslek kurallarına aykırı olarak, gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasında kusur ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep ettik. Bebeğe bu işlemi yapanlarla ilgili yasal süreç başlattık. Müvekkillerim sürecin başından itibaren, toplumsal ve bireysel bağışıklık için aşılamanın önemli olduğunu düşünen, kendileri aşı olmuş kişilerdir. Bu durumun aşı karşıtlığı propagandası olarak kullanılmasını da bazı kişi ve kurumlarca yalanlanmasını da kabul etmemektedirler " diye konuştu.BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarının kabul edilemeyeceği belirtildi. Bakanlığın güçlü ve güvenli aşı takip sistemine sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.


Ege Üniversitesi, Zafer Kurugöl, Koronavirüs, Kurugöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bebeklerine yanlış aşı vurulduğunu söyleyen aile suç duyurusunda bulunmuş - Son Dakika


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