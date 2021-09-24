Bebeklerine yanlış aşı vurulduğunu söyleyen aile suç duyurusunda bulunmuş (2) - Son Dakika

'KARIŞIKLIĞIN AYNI ODADA AŞI VURULMASINDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

İzmir'de 1 Temmuz'da bir aile sağlığı merkezinde 30 günlük kızlarına yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını söyleyen ailenin avukatı Dilek Güzel, hatanın aynı odada hem bebeklerin hem yetişkinlerin aşılanmasından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti. Bebeğin sağlık durumun iyi olduğunu belirten Güzel, ailenin olayın hemen ardından hukuki işlem başlattığını söyledi.

Adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Güzel, "Sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığının farkındayız. O nedenle sorumluluğun hem bakanlık hem il sağlık müdürlüğü hem de aşıyı uygulayan sağlık görevlilerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu ilgililer birbirinden ayrılmaz. Yaralama ile meslek ve sanatta acemilik suçu işlendiğini düşünüyoruz" dedi.'AİLE TOPLUMDAKİ AŞILAMAYI OLUMSUZ ETKİLEMEK İSTEMİYOR'Güzel, ailenin bilime inandığını, aşı karşıtı olmadığını ve kendi aşılarını yaptırdığına dikkati çekti. Prof. Dr. Zafer Kurugöl 'ün açıklamalarını ailenin doğru bulmadığını belirten Güzel, ailenin 'Bizler sadece kendi bebeğimize yanlışlıkla koronavirüs aşı vurulduğunu biliyoruz. Başka bir bebeğe de aynı şekilde aşı yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz' dediğini aktardı. Güzel, ailenin bu olayın aşılamanın önüne geçmesi, toplumdaki aşılama oranını düşürüp olumsuz etkilenmesini istemediğini de kaydetti.Tek çocukları olan ailenin yanlışlıkla vurulan aşı sonrası çok korktuklarını aktaran Güzel, "Çok kaygılılardı. Bebeklerini yaşamsal riskinin olup olmadığını bilmiyorlardı. Şu an bebek iyi. Ailenin tek tesellisi bugüne kadar herhangi bir sağlık sorununun ortaya çıkmaması" dedi. Güzel, ailenin mahremiyet gereği kendilerini açıklamak istemediğini, herhangi bir açıklama yapmayacaklarını da ifade etti.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

