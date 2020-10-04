Bebeklerini göremeyen aileler için online sistem - Son Dakika

Bebeklerini göremeyen aileler için online sistem

Korona virüs salgını her alanı etkilediği gibi prematüre bebek ailelerine de etki etti.

Korona virüs salgını her alanı etkilediği gibi prematüre bebek ailelerine de etki etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi korona virüs sürecinde alınan önlemler sebebiyle bebeklerini göremeyen aileleri için online sistem kurdu. Bebeklerini kamera karşısından da olsa gören aileler sistemden oldukça memnun.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, korona virüs pandemisi nedeniyle prematüre yani gelişimini tamamlayamayan bebeklerini göremeyen aileleri için online sistem kurdu. Online sistem öncesinde sadece emzirmek için annelerin görebildiği bebekler, kurulan sistem sayesinde diğer aile bireyleri tarafından da görülebiliyor. Bebeklerini kamera karşısından da olsa görme şansı yakalayan aileler aynı zamanda bebeklerinin sağlık durumu hakkında bilgiler alırken yapılan işlemleri de görerek öğrenme imkanına erişiyor. Bununla birlikte ayda 1 kez düzenlenen online akademi eğitimleri ile de bebekleri taburcu olduktan sonra izleyecekleri yol haritası hakkında aileler bilinçlendiriliyor.

"'ONLİNE PREMATÜRE AKADEMİ' ADI ALTINDA BİR EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATTIK"

Prematüre bebeklerin özel ilgi istediğini ve sabır gerektiren bir tedavi süreçleri olduğunu, bu süreçte de ailelerin bebeklerini görmesinin moral açısından çok önemli olduğunu belirten Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, "Prematüre bebekler 37 haftanın altında doğan bebekler olarak adlandırılıyor. Bu bebeklerimiz özel bakım ve ilgi gerektiriyor. Özellikle 32 haftanın ve bin 500 gramın altındaysa çok uzun ve sabır gerektiren bir süreç ailelerimizi bekliyor. Tabi taburcu ettikten sonra da bu bebeklerin çok iyi bir ilgi ve bakım almaları gerekiyor. Bu konuda biz ailelerimiz eğitebilmek adına özellikle korona virüs döneminde, 'Online Prematüre Akademi' adı altında bir eğitim programı başlattık. Bu eğitim programı çerçevesinde annelerimize biz yoğun bakım ünitesinde neler yaptığımız konusunda, bu bebekler taburcu olduktan sonra nasıl bakım vermeleri gerektiği konusunda detaylı bilgiler veriyoruz. Tabi bu eğitimler sonrasında da anne ve bebeklerimizi online ortamda buluşturup hem eğitimli hemşireler he de hocalar tarafından bebeklerin günlük durumları, almakta olduğu tedaviler hakkında bilgiler online olarak verilip ailelerimizi online ortamda buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

"KURULAN BU SİSTEMLE SADECE ANNELER BABALAR DEĞİL, KARDEŞLER DE, BÜYÜK ANNELER VE BÜYÜK BABALAR DA BEBEKLERİ GÖREBİLİYORLAR"

Kurulan sistem ile aileler ile çok yakından ve etkili iletişim kurabildiklerini belirten Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nihal Demirel, "Kurulan bu sistemle sadece anneler babalar değil, kardeşler de, büyük anneler ve büyük babalar da bebekleri görebiliyorlar. Kafalarına takılan soruları sorabiliyorlar. Bu sistemi pandemi nedeniyle başlattık. Ama bundan sonra da devam ettirmeyi planlıyoruz. Çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü ailenin, bebeğin tedavisine, bakımına katılması bebeklerin sağlığı açısından çok önemli. Bu zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek. Biz de klinik olarak elimizden geldiğince hem ailelere destek olmak ve onları bilgilendirmek hem de bebekleri daha sağlıklı bir şekilde onlara teslim etmek adına bu sistemi uygulamaya başladık. Çok da güzel geri dönüşler alıyoruz. Prematüre bebeklerin aileleri çok öz verili aileler, hiç kolay değil. Burada bin 500 gramın altında bir bebek doğduğu zaman 2 hatta 3 ay yatabiliyor. Dolayısıyla hem aileler ile iletişimimizi geliştirme hem de ailelerin bizim yaptıklarımızı yakından görmesi açısından bu online sistemin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Bundan sonra da inşallah geliştirerek devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Online sistem kapsamında bebeklerini görmek isteyen aileler her gün 13.00 - 13.30 arası bir sürede bebeklerini görebiliyor. Ayrıca ayda 1 kere de online olan Prematüre Akademisi eğitimlerine katılıyor.

-İHA-

Bebeklerini göremeyen aileler için online sistem
Bebeklerini göremeyen aileler için online sistem
Bebeklerini göremeyen aileler için online sistem
Bebeklerini göremeyen aileler için online sistem

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bebeklerini göremeyen aileler için online sistem - Son Dakika

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