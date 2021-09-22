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Bebeklerini sağlıkla kucağına alan annelerden "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Bebeklerini sağlıkla kucağına alan annelerden "aşı olun" çağrısı

22.09.2021 11:14
Bebeklerini sağlıkla kucağına alan annelerden

Antalya'da, hamilelik dönemlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına alan anneler, gebelere "Kendinizi ve bebeğinizi korumak için aşı olun" çağrısı yaptı.

Antalya'da, hamilelik dönemlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına alan anneler, gebelere "Kendinizi ve bebeğinizi korumak için aşı olun" çağrısı yaptı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce evlenen Kübra ile Mehmet Yavuz çiftinin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde "Sena" ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

Gebeliğinin beşinci ayında kendi yaş grubuna aşı tanımlandığı gün randevu alan ve iki doz aşını da yaptıran 20 yaşındaki Kübra Yavuz, AA muhabirine, aşı olduktan sonra bir sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Aşı olduğunda, doktorların kol ağrısı ve bulantı olabileceğini anlattığını aktaran Yavuz, "Bende hiçbir belirti olmadı. Gebeliğimde hiç sıkıntı yaşamadım. İyice araştırdım, gittim iki doz aşımı oldum. Kızımız olsun istiyorduk, çok şükür sağlıcakla kucağımıza aldık. Anneler endişe etmesin, aşı olmamızı doktorlar öneriyor. Sıkıntılı bir şey olsa neden önersinler? Hiçbir sıkıntı yaşamadım, bebeğimi ve kendimi aşıyla korudum." diye konuştu.

Mehmet Yavuz ise her annenin aşısını yaptırması gerektiğini, salgından korunmanın en iyi yolunun aşı olduğunu dile getirdi.

"Gebeliğimin başında aşı olmadığım için pişmanım"

Atatürk Devlet Hastanesi'nde "Hasan Egemen" ismini verdikleri bebeğini dünyaya getiren Çiğdem Uysal da aşı hakkı tanımladığında hamileliğinin başında olduğunu belirtti.

Başlarda tereddüt ettiğini dile getiren Uysal, "Başta 'Aşı olursam acaba çocuğuma bir şey mi olur' diye aşı olmak istemedim. Sonra aslında onu korumanın daha kolay yolunun aşı olduğunu öğrendim ve aşı oldum. Keşke gebelik dönemimde iki doz aşımı olup, öyle doğum yapsaymışım. Emzirirken de ikinci doz aşımı olacağım." dedi.

Hamileliğinin 37'nci haftasında aşı olduğunu aktaran Uysal, "Keşke iki doz aşımı yaptırsaydım da bebeğimin daha fazla koruması olsaydı. Başta 'Aşı bebeğime zarar verir mi, düşük olur mu' diye bilinçsizlikten aşı olmadım. Kontrollerde doktorlar aşı için geç bile kaldığımızı söylediler. Aşı oldum, bebeğim de ben de çok iyiyim. Annelere çağrım, bebeğiniz için en güzel koruma aşı yaptırmak." ifadelerini kullandı.

Baba Uğur Uysal ise iki ay önce doğum yapan akrabalarının Kovid-19'a yakalandığını, yoğun bakımda ve hastanede 21 gün zorlu bir süreç yaşadığını söyledi.

Ondan etkilendikleri için hemen aşı olmaya karar verdiklerini belirten Uysal, "Aşıyla bebeğe antikor geçtiğine, onu koruduğuna inanıyorum. En savunmasız olan bebekler." dedi.

"Yoğun bakımdan bir çıkabilirsem hemen aşıya koşacağım"

Atatürk Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ali Demirörs, yeterli doz aşı yaptırmayan kadınların hamilelikte hastalığa yakalanması halinde çocukları kurtarsalar bile annelerin hayatını kaybedebildiğini belirtti.

Maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra korumada aşının en etkili yöntem olduğunu vurgulayan Demirörs, şunları kaydetti:

"Aşısını yaptırdığı için bebeğini kucağına alan çok annemiz var. Salgından kurtulmak için aşı yaptırmak zorundayız. Aşı anne ve bebek sağlığı için de önemli. Kovid-19 kalıcı hasarlar bırakabiliyor, onun için aşı yaptırmak en temel koruma. Salgından hayatını kaybeden annelerin çoğu ya aşısız ya da tek doz aşılı. Hastalığa yakalanan gebe anneler, 'Keşke aşı olsaydım.' pişmanlığını yaşıyor. Yoğun bakımda tedavi gören ve aşı yaptırmayanlar, 'Şuradan bir çıkabilirsem hemen aşıya koşacağım.' diyor. Maalesef iş işten geçtikten sonra bir anlamı kalmıyor."

Bebeklerini sağlıkla kucağına alan annelerden aşı olun çağrısı
Bebeklerini sağlıkla kucağına alan annelerden aşı olun çağrısı
Bebeklerini sağlıkla kucağına alan annelerden aşı olun çağrısı
Bebeklerini sağlıkla kucağına alan annelerden aşı olun çağrısı

COVIRAN Bereket, Antalya, Gebelik, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bebeklerini sağlıkla kucağına alan annelerden 'aşı olun' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebeklerini sağlıkla kucağına alan annelerden "aşı olun" çağrısı - Son Dakika
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