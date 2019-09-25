Son Dakika Haberleri: Bebeklerinin kırkında 40 fidan diktiler
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Bebeklerinin kırkında 40 fidan diktiler

31 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gökhan ve Seda Akbal çifti, dünyaya gelen çocukları Bora Akbal'ın doğumunun 40'ıncı gününde 40 fidan dikti.

Bebeklerinin kırkında 40 fidan diktiler, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gökhan ve Seda Akbal çifti, dünyaya gelen çocukları Bora Akbal'ın doğumunun 40'ıncı gününde 40 fidan dikti.

Halk arasında "kırk çıkarma" ya da "kırk uçurma" olarak da bilinen geleneğe farklı bir yorum getiren Akbal çifti, evlatları Bora Akbal için orman oluşturma fikrinden hareketle Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne başvurdu.

Demirci - Simav kara yolu Başalan mevkiinde gösterilen orman arazisinde dost ve akrabalarıyla buluşan çift, bebeklerinin doğumunun 40'ıncı gününde 40 fidanı toprakla buluşturdu.

Baba Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçlandırmaya aile olarak katkı sunmak istediklerini, evlatlarıyla birlikte bir ormanın yeşermesini istediklerini belirterek, "Dikilen fidanların bakımlarını da bizzat ben yapacağım. Alanımızda çam fıstığı, ıhlamur ve Amerikan meşesinden oluşan fidanları diktik. İleride çocuğumuzun dikili bir ağacı değil bir ormanı olsun istedik." dedi.

Akbal, eşiyle nikahlarının da geçen yıl temmuz ayında aynı mevkide yer alan Gelinuçtu tepesinde kıyıldığına da dikkat çekti.

Etkinliğe katılarak fidan diken bebeğin doktoru Mehmet Güllühalı ise çok mutlu bir gün yaşadığını, bunun tüm anne babalara örnek olmasını temenni ettiğini belirtti.

Bora Füzesi, Demirci, Manisa, Simav, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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