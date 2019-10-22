Son Dakika Haberleri: Bebekli aileye çarpıp kaçtı: Baba ve 7 aylık bebek ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Bebekli aileye çarpıp kaçtı: Baba ve 7 aylık bebek ağır yaralandı

Bebekli aileye çarpıp kaçtı: Baba ve 7 aylık bebek ağır yaralandı

33 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir otomobil yol kenarında gezintiye çıkan anne, baba ve 7 aylık bebeklerine çarparak kaçtı.

Bebekli aileye çarpıp kaçtı: Baba ve 7 aylık bebek ağır yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir otomobil yol kenarında gezintiye çıkan anne, baba ve 7 aylık bebeklerine çarparak kaçtı. Sürücünün kaçma anları kameralara yansırken baba ve bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içinde süratle ilerleyen sürücüsü belirlenemeyen 41 EV 655 plakalı otomobil, cadde üzerinde gezen Murat D. eşi Günay D. ve bebek arabasındaki 7 aylık Ö.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan aileden Günay D. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Murat D. ve bebek arabasından kaldırıma uçan 7 aylık Ö.D. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durdurmaya çalıştığı sürücü ise olay yerinden otomobiliyle hızla kaçarak gözden kayboldu.

BABA VE BEBEĞİNİN DURUMU AĞIR

Olayın ardından 3 kişilik aileyi yerde gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yadım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan baba ve bebeği çevredeki vatandaşların araçları, anne Günay D. ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Murat D. ve kızları Ö.D.'nin yoğun bakıma alındığı kaza sonrası polis ekipleri kaçan aracı yakalamak için inceleme başlattı.

AİLEYE ÇARPARAK BÖYLE KAÇTIŞLARIN ARASINDAN GEÇEREK GÖZDEN KAYBOLUYOR.

Öte yandan kazaya neden olan otomobilin kaçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazayı gören cadde üzerindeki vatandaşlar, yola atlayarak otomobili durdurmaya çalışıyor. Hızla gelen otomobil ise vatandaşların arasından geçerek gözden kayboluyor.

(İHA)

Kocaeli, Derince, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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