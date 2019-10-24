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Bebekli çift kazadan son anda kurtuldu

52 dakika önce

Bebekli çift kazadan son anda kurtulduABD, (DHA) ? ABD'de kırmızı ışıkta geçen bir sürücü, o sırada karşıya geçmekte olan bebekli bir çifte çarpmak üzereyken, soldan gelen başka bir araç kırmızı ışıkta geçen araca çarpınca bebekli çift ölümden son anda kurtuldu.

Bebekli çift kazadan son anda kurtuldu

ABD, (DHA) ? ABD'de kırmızı ışıkta geçen bir sürücü, o sırada karşıya geçmekte olan bebekli bir çifte çarpmak üzereyken, soldan gelen başka bir araç kırmızı ışıkta geçen araca çarpınca bebekli çift ölümden son anda kurtuldu.

Olay Arizona eyaletine yer alan Phoenix şehrinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, araçların kırmızı ışıkta beklediği ve o sırada bebekli bir çiftin de caddenin karşı tarafına geçtiği görülüyor. Tam bu sırada bir sürücü, aracıyla kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapıyor. Sürücü, aracıyla bebekli çifte çarpmak üzereyken, soldan gelen başka bir aracın kendisine çarpmasıyla birlikte meydana gelen kaza sonrası bebekli çift ölümden son anda kurtuluyor.

Polisin açıklamasına göre, meydana gelen kaza sonrası kırmızı ışıkta geçen araçtan, sürücü ve kadın yolcusu inerek kaçtı. Yakalanan sürücünün, alkollü araç kullanmaktan ve saldırı suçundan gözaltına alındığı ve araçta silah bulunduğu belirtilirken, kadın yolcunun ise bulunamadığı bildirildi. Ayrıca, diğer araç sürücüsü kadının olayda hafif yaralandığı açıklandı.

Bebekli çift kazadan son anda kurtuldu

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:11 Kaynak: DHA
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