Bebekli kadına dehşeti yaşatan magandaya, drift ve makas suçundan da ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Bebekli kadına dehşeti yaşatan magandaya, drift ve makas suçundan da ceza

11.04.2022 18:44

Maltepe'de arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşattığı için gözaltına alınan magandanın, sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı.

Maltepe'de arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşattığı için gözaltına alınan magandanın, sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı. Magandanın drift yaptığı, makas atarak gittiği görüntüler üzerine de 11 bin 144 TL cezai işlem uygulandı.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana gelen olayda, seyir halindeyken 34 UTK 80 plakalı BWM markalı lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırmıştı. Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden ve gözaltına alınan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI, 11 BİN 144 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Emniyette işlemleri süren Utkucan K. ile ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, şahsın sosyal medya hesaplarını tek tek inceledi. Yapılan incelemelerde magandanın Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi üzerinde drift yaptığı, TEM otoyolu Levent mevkiinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerini sosyal medyadan paylaştığını tespit etti. Maganda sürücüye polis ekipleri sosyal medya görüntülerine yönelik 'drift yapmak' suçundan 9 bin 125 TL, 'makas atmak' suçundan bin 823 TL ve 'yakın takip' suçundan 196 TL olmak üzere toplam 11 bin 144 TL cezai işlem uyguladı. Öte yandan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koyulduğu öğrenildi.

(İHA)

Bebekli kadına dehşeti yaşatan magandaya, drift ve makas suçundan da ceza
Bebekli kadına dehşeti yaşatan magandaya, drift ve makas suçundan da ceza
Bebekli kadına dehşeti yaşatan magandaya, drift ve makas suçundan da ceza

YORUMLAR
500
Maltepe'de kadın sürücünün aynasını kıran şüpheliye drift ve makas cezası Maltepe'de kadın sürücünün aynasını kıran şüpheliye drift ve makas cezası Bebekli kadın sürücüye trafikte dehşeti yaşatmıştı! O magandanın görüntüleri ortaya çıktı! Bebekli kadın sürücüye trafikte dehşeti yaşatmıştı! O magandanın görüntüleri ortaya çıktı!

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bebekli kadına dehşeti yaşatan magandaya, drift ve makas suçundan da ceza - Son Dakika


Son Dakika
19:00 Songül Öden yıllar sonra itiraf etti: Benim için "Karşısına bunu mu koymuşlar?" diyorlardı
18:53 Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı!
18:43 Kahreden olay! AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti
18:34 Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı
18:25 Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran saldırgana 22 bin TL ceza
18:14 Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi
18:07 Göç İdaresi Başkanlığı'na gitmeyi düşünen Kılıçdaroğlu'nu Bakan Soylu eleştirdi: Yine saçmalamış
17:59 Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum
17:52 Tarkan, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! "Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı
17:46 Tabut dansı videosu NFT'ye dönüştürülüp 1 milyon dolara satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 19:05:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bebekli kadına dehşeti yaşatan magandaya, drift ve makas suçundan da ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement