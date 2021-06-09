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Bebekteki göbek fıtığı doku hasarına neden olabilir - Son Dakika

Bebekteki göbek fıtığı doku hasarına neden olabilir

09.06.2021 09:34
Bebekteki göbek fıtığı doku hasarına neden olabilir, System.String[]

Medipol Sefaköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Filiz Gül, "Yenidoğan bebeklerin 5'te 1'inde göbek fıtığı görülebilir.

Medipol Sefaköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Filiz Gül, "Yenidoğan bebeklerin 5'te 1'inde göbek fıtığı görülebilir. Fıtığın çıkış yerinin büyüklüğü ve dışarı çıkan organların geri itilebilmesi önemli. Fıtık kesesi içindeki organlar geri itilemiyorsa ciddi bir durum olabilir. Fıtık içindeki organların kanlanması bozulup doku hasarı meydana gelebilir." ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Gül, bebeklerde görülen göbek fıtığına ilişkin yaptığı açıklamada, bebeklerde göbek fıtığının yüzde 90'ının müdahale gerektirmeden kendiliğinden, karın kasları kuvvetlendikçe, göbek kordonu açıklığının kapanmasıyla düzeleceğini belirtti.

Göbek fıtığı eğer 4 yaşına kadar kendiliğinden düzelmez veya bir komplikasyona neden olursa cerrahi müdahale gerekebileceğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Yenidoğan bebeklerin 5'te 1'inde göbek fıtığı görülebilir. Göbek fıtığı karın duvarı kaslarının tam kapanmaması sonucu meydana gelen bir karın duvarı defektidir. Bebekler anne karnında iken göbekten çıkan damarlar vasıtası ile yaşamını sürdürür ve bu damarların çıkabilmesi için bebeğin karın duvarında bir açıklık mevcuttur. Doğumdan sonra bu açıklık kapanır. Fakat göbek deliği etrafındaki zayıf karın duvarı kasları nedeniyle bu açıklıktan bağırsak gibi karın içi organlar dışarı çıkabilir. Bu çıkıntıya göbek fıtığı denir. Fıtığın çıkış yerinin büyüklüğü ve dışarı çıkan organların geri itilebilmesi önemli. Fıtık kesesi içindeki organlar geri itilemiyorsa ciddi bir durum olabilir. Fıtık içindeki organların kanlanması bozulup doku hasarı meydana gelebilir."

"Fazla ıkınma, kabızlık, şiddetli öksürük gibi şikayetler karın içi basıncı artırarak fıtık oluşmasını kolaylaştırabilir"

Gül, bebeklerde görülebilen göbek fıtığının karın duvarının doğumsal olarak zayıf olmasına bağlı oluştuğunu ifade ederek, "Bu durum engellenemez. Fakat yenidoğan döneminde gaz nedeniyle fazla ıkınma, kabızlık, şiddetli öksürük gibi şikayetler karın içi basıncı artırarak fıtık oluşmasını kolaylaştırabilir. Bu nedenle hastanın semptomları yakın izlenip tedavisi düzenlenmelidir." değerlendirmelerinde bulundu.

Bebeklerde göbek fıtığı tanısı koymak için çoğu zaman sadece çocuk hekimi tarafından yapılacak muayenenin yeterli olacağını bildiren Gül, bazen oluşmuş olabilecek komplikasyonların değerlendirilmesi için ultrason ile görüntüleme kullanılabileceğini aktardı.

Bebekteki göbek fıtığı doku hasarına neden olabilir

Çocuk Sağlığı, Yenidoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bebekteki göbek fıtığı doku hasarına neden olabilir - Son Dakika


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