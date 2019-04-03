Son Dakika Haberleri: BEBKA, 2019 yılı mali destek programlarını açıkladı

BEBKA, 2019 yılı mali destek programlarını açıkladı

14 dakika önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2019 Yılı Mali Destek Programlarını açıkladı.

BEBKA, 2019 yılı mali destek programlarını açıkladı, System.String[]
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2019 Yılı Mali Destek Programlarını açıkladı. "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi" ve "Girişimcilik" alanlarında toplam 27 milyon TL hibe verilecek olan proje teklif çağrısı için projelerin son başvuru tarihi 16 Haziran.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:39 

Ekonomi
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