BEBKA, 2019 yılı mali destek programlarını açıkladı
14 dakika önce
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2019 Yılı Mali Destek Programlarını açıkladı.
Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2019 Yılı Mali Destek Programlarını açıkladı. "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi" ve "Girişimcilik" alanlarında toplam 27 milyon TL hibe verilecek olan proje teklif çağrısı için projelerin son başvuru tarihi 16 Haziran.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:39
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