- BEBKA Animasyon sektöründe Türkiye'nin önemli isimlerini bir araya getirdi- Türkiye'nin en... - Son Dakika
Son Dakika Güncel - BEBKA Animasyon sektöründe Türkiye'nin önemli isimlerini bir araya getirdi- Türkiye'nin en... - Son Dakika

- BEBKA Animasyon sektöründe Türkiye'nin önemli isimlerini bir araya getirdi- Türkiye'nin en...

6 saat önce

- BEBKA Animasyon sektöründe Türkiye'nin önemli isimlerini bir araya getirdi Türkiye'nin en iyilerini BEBKA Bir araya getirdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından Animasyon Sektörü Danışma Kurulu Toplantısı Eskişehir'de düzenledi.

- BEBKA Animasyon sektöründe Türkiye'nin önemli isimlerini bir araya getirdi

Türkiye'nin en iyilerini BEBKA Bir araya getirdi

BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından Animasyon Sektörü Danışma Kurulu Toplantısı Eskişehir'de düzenledi. Toplantıya Türkiye'nin birçok önemli kurum temsilcileriyle animasyon sektörünün önemli isimleri katıldı.

Animasyon Sektörü Danışma Kurulu Toplantısı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusu'nda gerçekleştirildi. 2020 yılında animasyon sektörüne yönelik planlanan çalışmaların daha kapsayıcı, verimli ve etkili olabilmesi amacıyla tüm paydaşların fikir ve görüşlerinin alındığı toplantıya, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Rahmi Atalay, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü M. Bora Durmuşoğlu, Sinema Genel Müdürlüğü Daire Başkanı M. Faruk Bayram, RTÜK Temsilcisi Fatih Yalçın ve ilgili kurum temsilcileri ile animasyon film yapımcıları ve özel şirket yetkilileri de katıldı.

"Çok güzel projeler çıkacağına inanıyorum"

Animasyon Sektörü Danışma Kurulu Toplantısında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim2015 yılından itibaren BEBKA tarafından Eskişehir'de sektörün potansiyeline dikkat çekmek ve sektörü daha da geliştirebilmek için ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.2020 yılında animasyon sektörüne yönelik planlanan çalışmaların daha kapsayıcı, verimli ve etkili olabilmesi için tüm paydaşların fikir ve görüşlerinin alındığı belirten Gerim "Sektör dinamik bir sektör, geçmişten bugüne temellerin atıldığı yer üniversite ve burada bu etkinliği yapmamız konusunda bir arzumuz olmuştur. Animasyon ile ilgili konuda arkadaşım önemli bilgiler verecek. Bireysel anlamda sizler zaten sektörde bu işin ticari tarafında, para kazanma tarafında ciddi çabalar sarf ediyorsunuz. Çok güzel başarı hikayeleri de var. Bu noktada ben öncelikle sizleri de kutlamak istiyorum. Sizlerin katkılarıyla Ulusal animasyon Festivali gerçekleştirdik. Eskişehir'i sinemanın ortak merkezi haline getirme gibi çalışmalarımız da var. Bu toplantı ve sizlerin katkıları ile çok güzel işler yapılacağına inanıyorum" dedi.

"İşbirliğine büyük önem veriyoruz"

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Ali Savaş Koparal ise "Anadolu Üniversitesi olarak sektör işbirliği konusuna çok büyük önem vermekteyiz. Zaten geçmiş yıllar boyunca yaptığımız birliktelikler, çalışmalar var. İleriye dönük planlarımız var. Bu sektörün içerisinde elimizden geldiği kadar hizmet etmeye, üniversite olarak sektöre destek olmaya da gayret edeceğiz. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayarak destekleri ile bizlere güç veren BEBKA yönetimine ve Genel Sekreter İsmail Gerim'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz"

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü M.Bora Durmuşoğlu da, "Çocuklara uzanıyoruz, animasyonla, TRT Çocuk olarak. Ama biliyoruz ki, animasyon çocuk haricinde çok daha gelişebileceği, ilerleyebileceği, endüstrileşebileceği, ticari olarak geliştirilebileceği birçok alan var. Biz çocuk açısından ele alıp bu işin diğer imkanlarını da geliştirme noktasında üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz. İnşallah buradan çıkacak fikirler, geliştirilebilecek düşünceler, hayaller en kısa zamanda gerçeğe dönüşür. Biz de üzerimize düşeni yapmak üzere yanınızda oluruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Güliz Ünal tarafından Animasyon Sektöründe gerçekleştirilen faaliyetler ve sektöre yönelik gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

"Toplantı son derece verimli geçti"

Toplantıya katılan sektör temsilcileri, "2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Animasyon Sektörü Buluşmaları kapsamındaki bu toplantı, son derece verimli geçti. Animasyon sektöründeki güncel gelişmeleri görüştük. BEBKA tarafından 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan sektör buluşmalarında Türkiye'ye gelmesi istenen animasyon firmalarına ilişkin öneriler alınırken, Animasyon Sektörü Film Yarışması'nın içeriği konuşuldu. Bu önemli toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve ekibine, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dediler.

- BEBKA Animasyon sektöründe Türkiye'nin önemli isimlerini bir araya getirdi- Türkiye'nin en...

Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı
Mültecilerin akın ettiği Midilli Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi

Son Dakika Haberleri
17:17 Meteorolojiden "hayati" destekler
17:15 "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Önemli olan bulaşıcılığını önlemek"
17:15 '7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi kabul edildi
17:15 Minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı (2)
17:14 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:25:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - BEBKA Animasyon sektöründe Türkiye'nin önemli isimlerini bir araya getirdi- Türkiye'nin en... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]