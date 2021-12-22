Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi

Kaynak: Habermetre

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Aralık, Bursa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › BEBKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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