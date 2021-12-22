BEBKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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BEBKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da Gerçekleştirildi

22.12.2021 00:18
BEBKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da Gerçekleştirildi

Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da yapıldı.

Bursa-Eskişehir- Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da yapıldı.

Toplantıya; Vali Erol Ayyıldız, BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ile diğer ilgililer katıldı.

Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Yakup Canbolat başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri ele alındı.

Toplantı sonrasında Valilerimiz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile BEBKA binasında incelemelerde bulundu.

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Kaynak: Habermetre

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Aralık, Bursa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BEBKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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