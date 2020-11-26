BEBKA'dan 10 Projeye destek - Son Dakika

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)tarafından, bölgedeki kurum/kuruluşların yenilik ve verimlilik, girişimcilik eko sisteminin geliştirilmesi, kırsal kalkınma ve turizm tanıtım yerel kalkınma fırsatları alanlarında eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılamaya yönelik yürütülen Teknik Destek Programında 10 proje daha başarılı bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA tarafından,12 Mart'ta ilan edilen ve toplam bütçesi 2.300.000 TL olan 2020 Yılı Teknik Destek Programına Eylül-Ekim döneminde sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemleri sona erdi. BEBKA tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, 2020 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim döneminde yapılan 39 başvurudan 10 adet teknik destek talebi başarılı bulundu. Bu sonuçla birlikte programa 2020 yılı içerisin de yapılan 109 başvurudan 43 tanesi teknik destek almaya hak kazandı. Program kapsamında, proje başına 75 bin TL'ye kadar %100 oranında destek verilecek, başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen teknik destek ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacak.

2020 Yılı Teknik Destek Programı 30 Ekim 2020 tarihi itibarı ile sona erdi ve tüm teknik destek başvuruları için değerlendirme süreci tamamlandı. Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin listesine www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabilir. - BURSA