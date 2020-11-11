BEBKA'dan 50 milyon lira hibe - Son Dakika

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2020 yılı için toplam 50 milyon lira bütçeye sahip olan 3 mali destek programı ilan etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren BEBKA, 2020 Yılı Mali Destek Programlarını11 Kasım 2020 itibarıyla ilan etti."Yenilik ve Verimlilik", "Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi" ve"Kırsalda Ekonomik Kalkınma"alanlarında toplam 50 milyon lira hibe verilecek olan proje teklif çağrısı için projelerin son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olarak belirlendi.

15 milyon TL bütçeye sahip"Yenilik ve Verimlilik" programı ileBursa, Eskişehir, Bilecik illerinden oluşan bölgede üretim ve hizmet süreçleri iyileştirilecek, yenilik ve verimlilik uygulamalarını artıracak projeler desteklenecek. 27milyon TLbütçe ayrılan "Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi"programındaBölgedeki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) altyapı eksikliklerinin giderilmesiyle sanayi bölgelerinde yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor. Bütçesi 8 milyon TLolarak belirlenen "Kırsalda Ekonomik Kalkınma" programında ise bölgedeki kırsal alanlarda tarım ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Önümüzdeki günlerde 2020 Yılı Mali Destek Programlarını tanıtmak amacıyla BEBKA tarafından başvuru sahiplerine internet üzerinden çevrimiçi bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Ayrıca proje hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla yine çevrimiçi ücretsiz proje yazma eğitimleri gerçekleştirilecek ve teknik yardım masaları oluşturulacak. Bu toplantı ve eğitimlerde başvuru koşulları, mali destek programları hakkında bilgiler verilerek, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği ve başvuru süreci anlatılacak. Bilgilendirme toplantıları, eğitimler ve teknik yardım masalarının takvimi BEBKA'nın internet sitesinden ayrıca duyurulacak ve çevrimiçi kayıt alınacak.

BEBKA'nın açıklamasında, 2020 yılı hibe desteklerinden faydalanabilmek için proje başvurularının31 Ocak 2021,saat 23: 59'a kadar yapılabileceği,söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberleri ve eklerinin tamamının www.bebka.org.tr adresinde yer aldığı belirtildi. - BURSA