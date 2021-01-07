BEBKA'dan bölgenin sosyal gelişimine büyük destek - Son Dakika

BEBKA'dan bölgenin sosyal gelişimine büyük destek

07.01.2021 15:54
BEBKA'dan bölgenin sosyal gelişimine büyük destek, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki kurum ve kuruluşlara yönelik mali ve teknik destek faaliyetleri yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), "İstihdam Edilebilirliği Artırmak" "Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik" "Sosyal İçerme" ve "Sosyal...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki kurum ve kuruluşlara yönelik mali ve teknik destek faaliyetleri yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), "İstihdam Edilebilirliği Artırmak" "Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik" "Sosyal İçerme" ve "Sosyal Sorumluluk" alanlarında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) proje teklif çağrısına çıktı.

BEBKA, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla kısa adı SOGEP olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ön başvurularını başlattı.

SOGEP ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kar amacı güden kuruluşların projeleri desteklenecek.

Proje Başvuru Süreci Nasıl Yürütülecek?

Program kapsamında toplam bütçesi asgari 1 milyon TL olan projeler % 90'a varan oranda desteklenebilecek.Program kapsamında projelerin uygulama süresi ise en fazla 18 ay olarak belirlendi.

Program kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yöntemiyle Kalkınma Ajansı öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte ve sosyal etki düzeyi yüksek nitelikte olması bekleniyor.

BEBKA tarafından uygun bulunan proje fikirleri, başvuru sahibi kurum ile BEBKA koordinasyonunda geliştirilecek; nihai olarak 2021 Yılı SOGEP kapsamında her il için en fazla dört proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın değerlendirmesine sunulacak.

Ön Başvurular için Son Tarih 21 Şubat

Programa başvurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Öneri Formunu hazırlayıp 21 Şubat 2021 tarihine kadar sogep@bebka.org.tr adresine iletmeleri gerekiyor.

Bilgilendirme E-Toplantısı gerçekleştirilecek

Başvuru sahipleri için bilgilendirme toplantısı 12Ocak2021Salı günü saat 11.00'da internet üzerinden zoom.us/j/83011542492 adresinden gerçekleştirilecek.

Ayrıca, program hakkında detaylı bilgiye www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabilir veya "Program Yönetimi Birimi" ile irtibata geçilebilir. - BURSA

BEBKA'dan bölgenin sosyal gelişimine büyük destek

Girişimcilik, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BEBKA'dan bölgenin sosyal gelişimine büyük destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı
Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü         
15:55
Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi         
15:14
Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü         
15:05
Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak         
14:54
Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti         
14:45
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini donduracak Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini donduracak         
14:16
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman         
13:23
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü         
12:27
Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın         
12:19
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 16:04:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BEBKA'dan bölgenin sosyal gelişimine büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei