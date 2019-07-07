BEBKA’dan firmalara Ar-Ge turları
56 dakika önce
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) enstitü ve laboratuvar altyapılarının Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan firmalara tanıtılması amacıyla teknik çalışma ziyareti düzenlendi.
Bursa Eskişehir Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:02
Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) enstitü ve laboratuvar altyapılarının Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan firmalara tanıtılması amacıyla teknik çalışma ziyareti düzenlendi.
İlişki yaşadığı eski mankeni evde başka bir erkekle görünce dehşet saçtı!
Kahraman bekçi, eski eşini bıçaklayan eli kanlı adamı tek başına yakaladı
MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi
Tilki vurmak isterken kendini vurdu