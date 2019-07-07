Son Dakika Haberleri: BEBKA’dan firmalara Ar-Ge turları
Son Dakika Ekonomi Haber

BEBKA’dan firmalara Ar-Ge turları

56 dakika önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) enstitü ve laboratuvar altyapılarının Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan firmalara tanıtılması amacıyla teknik çalışma ziyareti düzenlendi.

BEBKA’dan firmalara Ar-Ge turları, System.String[]
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) enstitü ve laboratuvar altyapılarının Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan firmalara tanıtılması amacıyla teknik çalışma ziyareti düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:02 
Eskişehir, Marmara, Bilecik, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlişki yaşadığı eski mankeni evde başka bir erkekle görünce dehşet saçtı! Kahraman bekçi, eski eşini bıçaklayan eli kanlı adamı tek başına yakaladı MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi Tilki vurmak isterken kendini vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 00:59:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BEBKA’dan firmalara Ar-Ge turları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]