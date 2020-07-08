BEBKA'dan gençlere yazılım geliştirme ve kodlama eğitimi - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), gençlere yönelik olarak yazılım geliştirme ve kodlama alanında eğitim programı düzenliyor. Kodluyoruz Derneği tarafından gerçekleştirilecek eğitim programı kapsamında ilk atölye PHP&Laravel için son başvuru tarihinin 16 Temmuz olduğu, atölyelerin Javascript & React Web Geliştirme ile C# .NET Core programları için devam edeceği belirtildi.



Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi' ışığında genç girişimciler tarafından teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak, girişim fikirlerinin hayata geçirilmesi için gereken yazılım, uygulama geliştirme ve kodlama bilgisinin sağlanması ve startupların ihtiyaç duyduğu teknoloji yöneticisi ortakların yetiştirilmesine yönelik olarak TR41 bölgesinde ihtiyaç oluştuğu tespit edildi. Bu kapsamda çağın gereklerine uygun bir şekilde Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinde gençlere yönelik olarak yazılım geliştirme ve kodlama alanında eğitim verilmesi planlandı.



Hedef kitlenin Bursa, Eskişehir ya da Bilecik'te eğitim gören ya da yaşayan, yazılım alanında bir kariyer yapmak için motivasyonu ve azmi yüksek,19-29 yaş arasındaki gençler olduğu belirtildi.



İlk atölye olan PHP&Laravel için son başvuru tarihinin 16 Temmuz olarak belirlendiği, atölyelerin farklı programlar için devam edeceği kaydedildi.



Her bir atölyenin 30 farklı kişinin katılımıyla çevrimiçi ortamda interaktif bir şekilde gerçekleştirileceği, toplam 70 saat süreceği ve 12 hafta içinde tamamlanacağı bildirildi.



Başvuru şartları ve program detaylarına www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabildiği açıklandı - BURSA