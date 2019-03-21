BEBKA'DAN Sosyal Girişimcilik Farkındalığı…

Merinos AKKM Başkanlık Salonunda düzenlenen programa; Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın yanı sıra akademisyenler, girişimciler, kamu kurumlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, BEBKA'nın yaptığı çalışmalar ve iş birlikleriyle bölgeye son 10 yılda 92 milyon TL'lik proje desteği sağladığını ifade etti. Değişen ve gelişen dünyayı takip ettiklerini ve bunun neticesinde yeni konu başlıklarını da gündeme aldıklarını söyleyen Gerim, "Bunlardan birisi de girişimcilik. Çünkü ülkemizin milli gelirini ve refah düzeyini artırmak istiyorsak; girişimcilik potansiyelimizi geliştirmeye ihtiyaç var. Yeni dönemde çıkacağımız mali destek programlarından biri de girişimcilik ana başlığı olacak" dedi.

"Sosyal girişimcilik konusunda Bursa'da bir farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Sosyal Girişimcilik konusuna da değinen Gerim şunları söyledi: "Avrupa Birliği ülkelerinde, toplam işletmelerin yüzde 10'unu oluşturan 2 milyona yakın sosyal işletme bulunmakta ve bu işletmelerde 11 milyon kişi istihdam edilmektedir. Türkiye'de ise sosyal girişimcilik henüz yeni bir kavram olarak görülmekte ve diğer ülkelere nazaran çok iyi bilinmemektedir. Biz de sosyal girişimcilik konusunda Bursa'da bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz bu programla iyi uygulama örneklerini, sosyal girişimcilerin deneyimlerini birinci elden konuklara aktarmak istedik."

Gerim şöyle devam etti: "Sosyal Girişimcilik kavramı, içinde sosyallik ve girişimcilik olmak üzere iki farklı olguyu barındırıyor. Girişimcilik anlayışı beraberinde sorun ve fırsatları fark etme, risk alma ve yenilikçi yollarla çözümleme olgularını getiriyor. Sosyallik anlayışı ise girişimin kar maksimizasyonu yerine sosyal fayda oluşturmaya odaklanmasını kapsıyor. Bu etkinlik ile sosyal girişimciliğin dünyada yükselen trendine paralel olarak farkındalık oluşturmayı, ekonomik büyüme ve kalkınmaya etkilerinin anlaşılması ile sosyal girişimlerin sayılarının artmasına katkı sağlamayı amaçladık."

"Sosyal girişimcilik, yeni bir trend"

Şirketlerin sosyal ve çevresel fayda sağlayacak projeler üretmesinin önemine değinen Gerim, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Dünya Bankasına göre 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma hedefine erişmek için trilyonlarca dolar yatırım gerekmektedir. Bu nedenle geleneksel kar maksimizasyonunu düşünen şirketler yerine, sosyal ve çevresel etkiler yaratacak ve kamu kaynaklarına ek olarak bu hedeflere ulaşmaya katkı koyacak iş modellerine ihtiyaç oldukça fazladır. Yaşadığımız toplumu daha yaşanılabilir bir yer haline getirmeyi amaçlayan bu anlayış doğrultusunda artık tüm dünyada sosyal girişimciliği kapsayan yeni trendden söz edilmektedir. Biz de BEBKA olarak yeni trendler konusunda farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz."

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ise şunları söyledi: "Sosyal girişimcilik sosyal projeleri yani toplumun dengesini oluşturuyor. Bugün sosyal projeler anlamında bütün kamu kurumlarımızın bir çalışması var. Bu projelerin başarısında en önemli faktör eğitimli ve kültürlü insan. Sosyal projelerin sonucuna ulaşması ve topluma katkı sağlamasını ancak eğitimli kültürlü ve bilgili insanlarla yapabiliriz."

"Geçmişte Vakıflarla toplumun dengesi sağlanmış"

Sosyal girişimcilik konusunda geçmiş dönemlerde Vakıf kültürünün önemli örneklerinin görüldüğüne dikkat çeken Yılmaz şöyle konuştu: "Osmanlı Döneminde toplumsal sorunların giderilmesi konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında Vakıf kültürünü görüyorsunuz. Ecdadımız Vakıflarla toplumun ortalama dengesini sağlamış. Bunun bir diğer uygulaması da kooperatifçiliktir. Başarıda da başarısızlıkta da insan faktörü çok önemlidir. Belediyeler de artık kişinin doğumundan ölümüne kadar sosyal hayatı ne kadar faydalı hale getirebiliyor, dokunabiliyorsa o kadar başarılı oluyor. Bu projelerin devamını sağlamak için böyle eğitim ve seminer programlarının sürekliliği gerekiyor. Bu manada bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak BEBKA ile bu tip çalışmaları önemsiyor ve destekliyoruz."

Tecrübe paylaşımları yapıldı

Konuşmaların ardından, seminerin birinci bölümünde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Itır Erhart, Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik konu başlığında sunum yaparken, Ankara Kalkınma Ajansı'ndan E. Pınar Urhan ise Sosyal Girişimci Ağları konusunda bilgi verdi.

Programın ikinci bölümünde ise Sosyal Girişimcilik İyi Uygulama Örnekleri olan Usturlab, Migport, Robotel ve Gacemer ile ilgili uygulama sahipleri girişimciler tarafından sunumlar yapıldı. Program soru cevap bölümüyle sona erdi.