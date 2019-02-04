Bebka'dan Üç Projeye Daha Fizibilite Desteği

BEBKA'nın 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Aralık ayında Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğü tarafından sunulan "Erikli Tabiat Parkı Fizibilitesi", Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından sunulan "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi" ile Nilüfer Belediyesi tarafından sunulan "Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi Fizibilitesi" çalışmaları destek almaya hak kazandı.

BEBKA'dan fizibilite desteği almaya hak kazanan projelerle; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan ve11.06.2018 tarihinde tabiat parkı ilan edilen Erikli Tabiat Parkı'nın koruma-kullanma dengesinin çıkarılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması; Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulması planlanan Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezinin yatırım ve uygulanabilirlik değerlendirmesinin yapılması ve Nilüfer'de sosyal girişimcilik ekosistemini destekleyecek bir platformun ekonomik, sosyal, teknik, hukuki, örgütsel ve risk analizlerinin ortaya konulması ile ilgili fizibilite çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Konuyla ilgili açıklama yapan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı'nın 28 Aralık 2018 tarihi itibariyle kapandığını, bu destek döneminde toplam 12 fizibilite teklifine destek verileceğini belirtti. Ajans'ın görev alanına giren Bursa Eskişehir ve Bilecik illerinde sürdürülebilir kalkınmaya öncülük edilerek ulusal kalkınma vizyonuna katkı sağlayacak çalışmaların önümüzdeki dönemde de desteklenmeye devam edileceğini söyledi.