BEBKA'dan uygulamalı temiz üretim denetimi
1 saat önce
BEBKA tarafından yürütülmekte olan "Sürdürülebilir Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programı" kapsamında, temiz üretim çalışmalarının önemi, kazanımları ve olanak değerlendirmesinin nasıl yapılacağı konularında bilgi vermek üzere düzenlenen eğitim, Bilecik'te yapıldı.
BEBKA tarafından yürütülmekte olan "Sürdürülebilir Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programı" kapsamında, temiz üretim çalışmalarının önemi, kazanımları ve olanak değerlendirmesinin nasıl yapılacağı konularında bilgi vermek üzere düzenlenen eğitim, Bilecik
'te yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30
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