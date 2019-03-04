Son Dakika Haberleri: BEBKA'dan uygulamalı temiz üretim denetimi

BEBKA'dan uygulamalı temiz üretim denetimi

1 saat önce

BEBKA tarafından yürütülmekte olan "Sürdürülebilir Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programı" kapsamında, temiz üretim çalışmalarının önemi, kazanımları ve olanak değerlendirmesinin nasıl yapılacağı konularında bilgi vermek üzere düzenlenen eğitim, Bilecik'te yapıldı.

BEBKA'dan uygulamalı temiz üretim denetimi, System.String[]
BEBKA tarafından yürütülmekte olan "Sürdürülebilir Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programı" kapsamında, temiz üretim çalışmalarının önemi, kazanımları ve olanak değerlendirmesinin nasıl yapılacağı konularında bilgi vermek üzere düzenlenen eğitim, Bilecik'te yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30 

Bilecik, Ekonomi
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