BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'a ziyaret

15.04.2022 17:00
BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'a ziyaret

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, Basın İlan Kurumu (BİK) Eskişehir İl Müdürü Arda Aşkın'ı ziyaret etti.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, Basın İlan Kurumu (BİK) Eskişehir İl Müdürü Arda Aşkın'ı ziyaret etti.

Durak, ziyaretinde, BEBKA'nın Eskişehir'de gerçekleştirdiği ve gelecek dönemde planladıkları projelerden bahsetti.

Eskişehir basının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Durak, basının şehrin tanıtımında önemli bir rolünün bulunduğunu vurguladı.

Aşkın ise BİK ve BEBKA arasında iş birliğinin devam edeceğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YORUMLAR
500
EASKF Başkanı Atam, 'Pazar günü bal baraj maçına bekliyoruz' EASKF Başkanı Atam, 'Pazar günü bal baraj maçına bekliyoruz' Türkiye Muay Thai Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği'nden iftar yemeği Türkiye Muay Thai Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği'nden iftar yemeği

Basın İlan Kurumu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Kenya Devlet Başkanının aracını çalan tamirciye ölüm cezası verildi
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
16:16 Ünlü yorumcu açıkladı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla transfer için görüştü
16:05 Ramazanın ilk gününden beri 40 ürünün 29'u zamlandı: Rekor elma ve kabakta
15:58 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu beraber İstanbul'u gezdi: Başkanımız bütün engellere rağmen hizmete devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 17:09:00. #1.12#
SON DAKİKA: BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement