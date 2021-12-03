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BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Mihalgazi ilçesine ziyaret - Son Dakika

BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Mihalgazi ilçesine ziyaret

03.12.2021 11:30
BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Mihalgazi ilçesine ziyaret

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, Mihalgazi ilçesini ziyaret etti.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, Mihalgazi ilçesini ziyaret etti.

Durak, Mihalgazi ilçesinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen "Toprağın Bereketi Sofralarda Projesi" ile ilçede turşu üretimi için kurulacak turşu fabrikasında incelemelerde bulundu.

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'den çalışmalar hakkında bilgi alan Durak, ilçede kurulacak sebze-meyve işleme tesisini de inceledi.

Daha sonra İlçe Belediye Başkanı Akgün'ü ziyaret eden Durak, BEBKA'nın projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.???????

BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Mihalgazi ilçesine ziyaret
BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Mihalgazi ilçesine ziyaret
BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Mihalgazi ilçesine ziyaret

Mihalgazi, Eskişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Mihalgazi ilçesine ziyaret - Son Dakika


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