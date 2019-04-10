BEBKA, HESTOUREX Fuarı'nda yerini aldı
2 saat önce
3. HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nda yerini alan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerle buluşarak bölge illerinin turizm potansiyelini tanıttı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:24
3. HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nda yerini alan Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerle buluşarak bölge illerinin turizm potansiyelini tanıttı.
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