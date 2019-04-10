Son Dakika Haberleri: BEBKA, HESTOUREX Fuarı'nda yerini aldı

BEBKA, HESTOUREX Fuarı'nda yerini aldı

2 saat önce

3. HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nda yerini alan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerle buluşarak bölge illerinin turizm potansiyelini tanıttı.

BEBKA, HESTOUREX Fuarı'nda yerini aldı, System.String[]
3. HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nda yerini alan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerle buluşarak bölge illerinin turizm potansiyelini tanıttı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:24 
Eskişehir, Bursa, Ekonomi
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