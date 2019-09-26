BEBKA’nın 2019 yılı teknik destek programı açıklandı
1 saat önce
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, 2 Nisan'da ilan edilen ve toplam bütçesi 1.200.000 TL olan 2019 Yılı Teknik Destek Programına Temmuz-Ağustos aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemlerinin sona erdiği bildirildi.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, 2 Nisan'da ilan edilen ve toplam bütçesi 1.200.000 TL olan 2019 Yılı Teknik Destek Programına Temmuz-Ağustos aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemlerinin sona erdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:00
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