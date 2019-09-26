Son Dakika Haberleri: BEBKA’nın 2019 yılı teknik destek programı açıklandı
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BEBKA’nın 2019 yılı teknik destek programı açıklandı

1 saat önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, 2 Nisan'da ilan edilen ve toplam bütçesi 1.200.000 TL olan 2019 Yılı Teknik Destek Programına Temmuz-Ağustos aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemlerinin sona erdiği bildirildi.

BEBKA’nın 2019 yılı teknik destek programı açıklandı, System.String[]

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, 2 Nisan'da ilan edilen ve toplam bütçesi 1.200.000 TL olan 2019 Yılı Teknik Destek Programına Temmuz-Ağustos aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemlerinin sona erdiği bildirildi.

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:00 
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