BEBKA'nın ağustos ayı toplantısı Osmaneli'de yapıldı - Son Dakika

Osmaneli Belediyesi, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) ağustos ayı toplantısına ev sahipliği yaptı

Nejla Hanım Konağı'nda düzenlenen toplantıya, Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.

2020-2024 Kurumsal Stratejik Planı ile 2021 yılı Ajans Çalışma Programı ve Bütçesinin görüşüldüğü toplantıda, 2020 yılı Ara Faaliyet Raporu değerlendirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "BEBKA Yönetim Kuruluna ve Genel Sekreter'e, Bilecik BEBKA Koordinatörü'ne toplantıyı ilçemizde yaptıkları için ve ilçemize verdikleri destek için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.