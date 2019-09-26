Bursa İli Üniversite İhtiyaç Analizi çalışması kapsamında, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ile OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Murat Yülek, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamlarında ziyaret etti.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ile OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Murat Yülek, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile de görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Bursa'nın yükseköğrenim konusunda mevcut durumu ve ihtiyaçları ile üniversitelerin Bursa'ya katkısı ve geleceği değerlendirildi.

Konuyla ilgili BEBKA'dan yapılan açıklamada, "Nüfusu üç milyona yaklaşan, kentsel gelişme ve sanayi gelişiminde hızla büyüme gösteren Bursa'da mevcut üniversitelerin kuruluşundan bugüne gösterdikleri gelişme ve gelecek strateji/vizyonları ile ülkemizin/ilin üniversite ve sanayi politikalarındaki gelişmelere bağlı olarak Bursa'da ihtiyaç duyulan/duyulacak yükseköğretim yapılanmasına yönelik ihtiyaç analizi yapılması ortaya çıkmıştır. Buna istinaden, BEBKA tarafından "Bursa İli Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi" başlatılmıştır. Söz konusu Proje, Bursa ilinde mevcut bulunan yükseköğretim kurumlarına ek olarak yeni bir üniversite veya üniversitelere olan ihtiyacın analiz edilmesi ile söz konusu mevcut durum analizi sonrasında ihtiyaç tespit edilmesi durumunda strateji ve gelişme önerilerinin oluşturulmasını hedeflemektedir" denildi.

6 ay devam edecek çalışma kapsamında öğrenciler, veliler ve akademisyenlere yönelik anketler devam ederken, bundan sonraki aşamada odak grup toplantıları yapılacak.