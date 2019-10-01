Son Dakika Haberleri: BEBKA’nın “Bursa İli Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi” başladı
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BEBKA’nın “Bursa İli Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi” başladı

24 dakika önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından gerçekleştirilecek "Bursa İli Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi" başlatıldı.

BEBKA’nın “Bursa İli Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi” başladı, System.String[]

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından gerçekleştirilecek "Bursa İli Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi" başlatıldı.

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:01 
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