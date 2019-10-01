BEBKA’nın “Bursa İli Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi” başladı
24 dakika önce
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından gerçekleştirilecek "Bursa İli Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi" başlatıldı.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından gerçekleştirilecek "Bursa İli Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi" başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:01
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