BEBKA'nın şubat ayı toplantısı Bilecik'te gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam BEBKA'nın şubat ayı toplantısı Bilecik'te gerçekleşti - Son Dakika

BEBKA'nın şubat ayı toplantısı Bilecik'te gerçekleşti

6 saat önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) şubat ayı yönetim kurulu toplantısı Bilecik'te gerçekleştirildi.

BEBKA'nın şubat ayı toplantısı Bilecik'te gerçekleşti, System.String[]

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) şubat ayı yönetim kurulu toplantısı Bilecik'te gerçekleştirildi.


Bilecik Valiği Toplantı Salonunda düzenlenen BEBKA şubat ayı yönetim kurulu toplantısına, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.


Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Çakacak başkanlığındaki toplantıda gündem maddelerini ele alan BEBKA yönetim kurulu, Eskişehir Sanayi Odası Halk Eğitim Merkezi güdümlü proje fizibilite raporu ve 2019 yılı ajans birim faaliyet raporu ile hizmet alımları konularını değerlendirdi.


Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi. - BİLECİK

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı
Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Alt komşusunu evine çağırıp başından vurarak öldürdü Katil zanlısı koca: Eşim kendini öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:06:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BEBKA'nın şubat ayı toplantısı Bilecik'te gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]