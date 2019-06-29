Bebka Seedup adaylarını değerlendirdi

BursaTTO'da gerçekleştirilen programda, girişimci adayları projelerini BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, BursaTTO Yürütücüsü Doç Dr. Nadir Yıldırım, KOSGEB Uludağ Müdürlüğü KOBİ Uzman Yardımcısı Yalçın Gençoğlan İŞKUR Şube Müdürü Sibel Zengin, BTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Ermiş, BUİKAD Başkan Yardımcısı Şeyda Şençayır, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Kuter'den oluşan jüriye sundu.

40 proje başvurusu yapılan program kapsamında 28 projenin sunumunun gerçekleştirildiği jüri değerlendirme toplantısında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, girişimciliğin ve inovasyonun ülke için önemine dikkat çekti. Gerim, "Değişen dünyaya ayak uydurabilmek ve dünyadaki yenilikleri yakalayabilmek için BEBKA olarak inovatif girişimciliğe ayrı bir önem veriyoruz. Ülkemizin yüksek teknolojili, katma değerli üretim yapması için gereken destekleri her zaman veriyoruz. Bugün burada değerlendirilecek adayların hepsinin yolunun açık olmasını diliyorum" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise öncelikle BEBKA'ya işbirliğinden dolayı teşekkür ederek, ülkemizde girişimciliği destekleyen çalışmaların son yıllarda ciddi artış göstermesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Rektör Karademir; "Çok olması ile övündüğümüz ve ülkemizin en büyük zenginliği olan özellikle gençlerimizi, ama genelde de toplum fertlerimizi, düşündüren, yenilikler ortaya çıkaran, icat yapan bireylere dönüştürmemiz lazım. İş arayan değil iş kuran insan sayımızı artırmamız ve üreten ekonomiyi kuvvetlendirmemiz için SeedUP ve benzer tüm projelerde BTÜ paydaş olmaktan onur duymaktadır" şeklinde görüşlerini ifade etti.

SeedUP programına girmeye hak kazanan adaylar, uygulamalı girişimcilik eğitimi ve geliştirici eğitim modülleri, akademik ve sektörel mentorlükler, firma kurmak için mentorlükler, yatırımcıya iş fikrini sunma imkanı ve firmasını kuranlar için aylık takip mentorlükleri fırsatlarını yakalayacaklar.