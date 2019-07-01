BEBKA Seedup adaylarını değerlendirdi
1 saat önce
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) işbirliğinde yürütülen SeedUP - İnovatif Girişimcilik Programına başvurusu kabul edilen adaylar, projelerini jüri karşısında sundu.
Bursa Eskişehir Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08
Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) işbirliğinde yürütülen SeedUP - İnovatif Girişimcilik Programına başvurusu kabul edilen adaylar, projelerini jüri karşısında sundu.
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