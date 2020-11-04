BEBKA toplantısı Eskişehir'de yapıldı - Son Dakika

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri M.Zeki Durak katıldı. Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk başkanlığındaki toplantıda, fizibilite süre uzatımı taleplerinin değerlendirilmesi ve Ajansın 2020 yılı bağımsız dış denetiminin yapılması konuları ele alındı. - BURSA