BEBKA toplantısı Eskişehir'de yapıldı - Son Dakika

BEBKA toplantısı Eskişehir'de yapıldı
04.11.2020 15:07
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi.
Eskişehir'de gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri M.Zeki Durak katıldı. Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk başkanlığındaki toplantıda, fizibilite süre uzatımı taleplerinin değerlendirilmesi ve Ajansın 2020 yılı bağımsız dış denetiminin yapılması konuları ele alındı. - BURSA
Son Dakika Trump'ın Pensilvanya iddiasına validen cevap: Oylara ve demokrasiye saldırıdır, sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı