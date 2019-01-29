Son Dakika Haberleri: BEBKA Yönetim Kurulu Bilecik'te Toplandı…

BEBKA Yönetim Kurulu Bilecik'te Toplandı…

1 saat önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Ocak ayı Yönetim Kurulu toplantısı Bilecik'te gerçekleştirildi.

BEBKA Yönetim Kurulu Bilecik'te Toplandı…, System.String[]

BEBKA'nın Ocak ayı Yönetim Kurulu toplantısına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldılar.

Gündemindeki konuları ele alan BEBKA Yönetim Kurulu, başarılı bulunan fizibilite desteği ve güdümlü projeler ile illerde ihtiyaç duyulan sektörel araştırma konularını değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:46 Kaynak: Bültenler

Eskişehir, Bursa, Bilecik, Güncel
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