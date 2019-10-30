BEBKA Yönetim Kurulu Bilecik'te toplandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) ekim ayı yönetim kurulu toplantısı Bilecik'te gerçekleştirildi.



Valilik Toplantı Salonundaki Yönetim Kurulu toplantısına, Vali Bilal Şentürk, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.



Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Özdemir Çakacak başkanlığındaki toplantıda gündem maddelerini ele alan BEBKA Yönetim Kurulu, 2019 yılı fizibilite desteği kapsamında başarılı bulunan fizibilite teklifi, 2019 yılı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında sunulan proje fikirleri ve 2019 yılı dış denetiminin yapılması konularını değerlendirdi.



Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi.