BEBKA Yönetim Kurulu Bursa'da Toplandı
1 saat önce
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın Aralık ayı Yönetim Kurulu toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi.
BEBKA'nın Aralık ayı Yönetim Kurulu toplantısına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Keskin ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldılar.
Gündemindeki konuları ele alan BEBKA Yönetim Kurulu, 2019 yılı mali destek programları, başarılı fizibilite teklifleri ve Ufuk 2020 Programı kapsamında dahil olunan OASİS Projesi ile diğer gündem maddelerini değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:26 Kaynak: Bültenler
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