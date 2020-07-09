BEBKA Yönetim Kurulu, Eskişehir'de toplandı - Son Dakika

Bursa-Eskişehir- Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulunun temmuz ayı toplantısı, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Ayyıldız'ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.

Ayyıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, "Milli Teknoloji Hamlesi"ne katkı sağlamak için BEBKA'nın "Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyeleri" uygulaması başlattığını bildirdi.

Toplantıda ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde BEBKA tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler değerlendirildi.