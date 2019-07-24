Beç tavukları kenelere göz açtırmayacak
1 saat önce
Sivas'ta kene ile mücadele çalışmaları kapsamında köylülere Beç tavukları dağıtıldı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:59 Kaynak: İHA
'ta kene ile mücadele çalışmaları kapsamında köylülere Beç tavukları dağıtıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas İl Müdürlüğü tarafından, kene ile mücadele çalışmaları kapsamında Beç tavukları dağıtıldı. Doğaya bırakılmama ve bahçede beslenme şartı ile 100 tavuk, kenenin yaygın görüldüğü köylerde köy sakinlerine ücretsiz olarak teslim edildi. Beç tavukları doğada kene ile mücadelede en etkin türler arasında gösteriliyor. - SİVAS
S-400 sevkiyatı devam ediyor Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı Pantolon denerken 200 bin doları çalındı Meteoroloji İstanbul ve Kocaeli için sel uyarısında bulundu