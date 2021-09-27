Üye Girişi
Becas Medikal Cihazları Cilt Bakımında İlk Tercihler Arasında - Son Dakika

Becas Medikal Cihazları Cilt Bakımında İlk Tercihler Arasında

27.09.2021 15:04
Becas Medikal Cihazları Cilt Bakımında İlk Tercihler Arasında, System.String[]

Cilt bakım cihazları üretimi yapan Becas Medikal, iç piyasadaki başarısını, dünyaya yaymaya başladı. Avrupa ve Amerika kıtalarının yanı sıra, Asya'da ki bir çok ülkede hizmet vermeye başlayan Becas Medikal, yüksek kalitede üretmiş olduğu cilt bakım cihazları ile maksimum memnuniyet kazanıyor.

Türkiye'de yerli üretim yapan ve epilasyon ile farklı cilt bakım çözümleri sunan cihazların da üretimini gerçekleştiren Becas Medikal, teknolojinin en üst seviyesine ulaşmış durumda. Dünya genelinde yaygın olan cihazlara alternatif olan ve daha uygun fiyatların yanında, bakımlarının daha kolay yapılıyor olması, güzellik uzmanlarının tercih etmesine neden oluyor.

Becas Medikal Üretimleri

Son teknoloji üretime sahip olan firma, Lazer Epilasyon, Hydra Facial, Diode Lazer, Bölgesel Zayıflama, Kalıcı Makyaj cihazları üretimi yapıyor. Yüksek memnuniyete sahip olan bu cihazlar sadece kullananlar değil, cilt bakımı uygulayan kişilerin de memnuniyetini kazanmış durumda.

Güzellik merkezlerinin tercihleri arasında ilk sırada yer alan cilt bakım ürünleri, profesyonel kullanıma uygun olması gerekiyor. Buna uygun şekilde üretim yapan Becas Medikal, cihazların yüksek atım, yüksek enerji ve dalga boyunu en iyi şekilde salgılayan cihazları ile merkezlerin tercihleri arasında bulunuyor.

Böylelikle kullanım açısından oldukça kullanışlı cihazlar, kullananlar tarafından tam not alıyor ve artık Becas Medikal cihazlarını dünyaya da pazarlamaya başlamış durumda. Profesyoneller için üretilen bu cihazlar, dünyanın farklı yerlerinde kullanılmaya başlanmış durumda.

Becas Medikal Dünyanın Tercihi

Profesyonel kullanım için özel olarak son teknoloji olarak üretilen bu cihazlar, her cilt tipine uygun olarak üretiliyor. Böylelikle dünyanın her yerindeki kadınların kullanımına uygun bir hale gelmesi, yüksek talep almalarına neden oluyor.

Lazer epilasyon, bölgesel incelme, kalıcı makyaj üzerine üretmiş oldukları cihazlar, bir çok açıdan rakiplerinin önünde olduğu için, bugün dünyada 16 farklı ülkeye ihracat yapan Becas Medikal, sektöründe dünya markaları arasında yer edinmiş durumda.

Becas Medikal üretmiş olduğu cihazlar ile Türkiye'de en fazla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Ayrıca sundukları eğitimler sayesinde, güzellik uzmanlarının kullanmış oldukları cihazların sertifikalarına sahip olmalarını sağlıyor.

Dünya Devleri Arasında Bir Türk

Cilt bakımı cihazlarında özellikle Amerika ve Çin dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip durumda. Türkiye'de de bir çok güzellik merkezlerinde bu tür cihazlar bulunurken, bugün Türk bir firmanın üretmiş olduğu cihazlar, dünyaya yayılmaya başlanmış durumda.

Özellikle güzellik uygulamalarında, yapılan işlemler cihazın ismi ile anılmaktadır. Bu durum ise kullanılan cihazdan memnun olunması durumunda, daha hızlı yayılmasını sağlıyor. Becas Medikal, alanında uzman ekibi ile bunu sağlamış durumda.

Becas Medikal Cihazları Cilt Bakımında İlk Tercihler Arasında

Amerika Birleşik Devletleri, lazer epilasyon, Cilt Bakımı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Becas Medikal Cihazları Cilt Bakımında İlk Tercihler Arasında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız 15:09 Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti 14:59 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 14:39 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak 14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak 14:09 Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak Gelin almaya gittiği binanın bahçesinde 70 bin liralık altın buldu! Sahibine elleriyle verdi 14:03 Gelin almaya gittiği binanın bahçesinde 70 bin liralık altın buldu! Sahibine elleriyle verdi
11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 12:35 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu 12:06 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu

Son Dakika Haberleri
14:58 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti
14:44 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı
14:38 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi
14:27 Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak
14:13 Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi hakkında konuştu: Etleri kesecektim
14:12 Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları
14:01 Gol yemediği her maç için fidan bağışlama sözü veren Muslera, kariyerinin en kötü zamanını geçiriyor
13:59 Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Federal Meclis'e girmeye hak kazandı
12:29 Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları
Fenerbahçe'yi yakan hakem, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı Fenerbahçe'yi yakan hakem, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı         
15:11
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı! O anlar kamerada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı! O anlar kamerada         
15:04
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı         
14:44
Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor         
14:28
Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları         
14:13
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı         
12:54
Çin'de Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı         
12:31
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar         
11:45
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı         
11:15
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Sokak ortasında gerçekleşen cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı! Kayıp kızın izi bulundu Sokak ortasında gerçekleşen cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı! Kayıp kızın izi bulundu         
09:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 15:18:54. #1.12#
SON DAKİKA: Becas Medikal Cihazları Cilt Bakımında İlk Tercihler Arasında - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement