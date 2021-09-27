Becas Medikal Cihazları Cilt Bakımında İlk Tercihler Arasında - Son Dakika

Türkiye'de yerli üretim yapan ve epilasyon ile farklı cilt bakım çözümleri sunan cihazların da üretimini gerçekleştiren Becas Medikal, teknolojinin en üst seviyesine ulaşmış durumda. Dünya genelinde yaygın olan cihazlara alternatif olan ve daha uygun fiyatların yanında, bakımlarının daha kolay yapılıyor olması, güzellik uzmanlarının tercih etmesine neden oluyor.

Becas Medikal Üretimleri

Son teknoloji üretime sahip olan firma, Lazer Epilasyon, Hydra Facial, Diode Lazer, Bölgesel Zayıflama, Kalıcı Makyaj cihazları üretimi yapıyor. Yüksek memnuniyete sahip olan bu cihazlar sadece kullananlar değil, cilt bakımı uygulayan kişilerin de memnuniyetini kazanmış durumda.

Güzellik merkezlerinin tercihleri arasında ilk sırada yer alan cilt bakım ürünleri, profesyonel kullanıma uygun olması gerekiyor. Buna uygun şekilde üretim yapan Becas Medikal, cihazların yüksek atım, yüksek enerji ve dalga boyunu en iyi şekilde salgılayan cihazları ile merkezlerin tercihleri arasında bulunuyor.

Böylelikle kullanım açısından oldukça kullanışlı cihazlar, kullananlar tarafından tam not alıyor ve artık Becas Medikal cihazlarını dünyaya da pazarlamaya başlamış durumda. Profesyoneller için üretilen bu cihazlar, dünyanın farklı yerlerinde kullanılmaya başlanmış durumda.

Becas Medikal Dünyanın Tercihi

Profesyonel kullanım için özel olarak son teknoloji olarak üretilen bu cihazlar, her cilt tipine uygun olarak üretiliyor. Böylelikle dünyanın her yerindeki kadınların kullanımına uygun bir hale gelmesi, yüksek talep almalarına neden oluyor.

Lazer epilasyon, bölgesel incelme, kalıcı makyaj üzerine üretmiş oldukları cihazlar, bir çok açıdan rakiplerinin önünde olduğu için, bugün dünyada 16 farklı ülkeye ihracat yapan Becas Medikal, sektöründe dünya markaları arasında yer edinmiş durumda.

Becas Medikal üretmiş olduğu cihazlar ile Türkiye'de en fazla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Ayrıca sundukları eğitimler sayesinde, güzellik uzmanlarının kullanmış oldukları cihazların sertifikalarına sahip olmalarını sağlıyor.

Dünya Devleri Arasında Bir Türk

Cilt bakımı cihazlarında özellikle Amerika ve Çin dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip durumda. Türkiye'de de bir çok güzellik merkezlerinde bu tür cihazlar bulunurken, bugün Türk bir firmanın üretmiş olduğu cihazlar, dünyaya yayılmaya başlanmış durumda.

Özellikle güzellik uygulamalarında, yapılan işlemler cihazın ismi ile anılmaktadır. Bu durum ise kullanılan cihazdan memnun olunması durumunda, daha hızlı yayılmasını sağlıyor. Becas Medikal, alanında uzman ekibi ile bunu sağlamış durumda.