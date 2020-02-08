Beceremiyorum sanıyordum, meğer bana göre değilmiş!

Hasbro'nun kutu oyunu Monopoly uzun yıllardır çok popüler. Çocukluğundan tatlı bir anı olarak hatırlayanlar çoğunlukta... Oysa illaki çocuk olmak gerekmiyor oynamak için. Benden yaşça çok büyük kuzenlerimin Monopoly oynarken nasıl hırs küpüne dönüştüğünü, ne hileler yaptığını (ya da yaparken yakalandığını) çok net hatırlıyorum. Ben, her zaman mesafeliydim. Hiç olmazsa bir oyunda zengin olmak isteyen kuzenlerimin şevkini kırmamak için oynardım. Ama hep elimde avucumda ne varsa kaptırırdım. Bebek, Nişantaşı gibi gözde semtlerde bir dikili ağacım bile olmadı! Hep kiracı oldum. Oysa İstanbul'da yaşayan kuzen de bendim. Şehir de semt de benimdi ama ev kiraydı işte... Beceremediğimi düşünerek oynamayı bıraktım bir süre sonra. "Parayla aram hiç iyi olmadı zaten" dedim; "Kuzen, gel ifadeni Tabu'da ya da Trivial Pursuit'te alayım" dedim. Aldım da! Ama çok sonradan ortaya çıktı ki; Monopoly'de beceriksiz değilmişim, tabiatım böyleymiş!



İnşaat ya da otomotiv devleri bizi duymadı



Geçen yıllarda Y kuşağını (1980'le 1999 yılları arasında doğan nesil) yakından ilgilendiren bir haber yayımlanmıştı; "Y kuşağı ev ya da araba almıyor!", hatırlarsınız. "E nasıl alalım" diye yakınarak okudum. Haber, Y kuşağının deneyimlere daha büyük önem verdiğini, parasını bunlar için harcadığını ve bu nedenle ev ya da araba almadığını söylüyordu.



Biz, tabii olanca saflığımızla, 'bizi sonunda anlayan' sistemin, bütçemize uygun ev ya da araba sunacağını düşünüyorduk ama yanıldık. İnşaat ya da otomotiv devleri sesimizi duymadı ama Hasbro duydu: Monopoly Y Kuşağı adlı yeni oyun geçen yılın son aylarında satışa çıktı. Bu oyunda, para kazanma kaygısı yok. Mülk satın almak yerine oyun alanındaki mekanları keşfederek para yerine 'deneyim puanı' kazanıyorsunuz. Arkadaşın kanepesi, vegan restoran, yoga merkezi, müzik festivali gibi deneyimler var ve siz bu deneyimleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. 'Kamu fonu' ve 'şans' kartlarındaysa, "İnternet üzerinden yayın aboneliğinin deneme süresi doluyor. Bankaya para öde", "Seyahat sayfan 500 bin takipçiye ulaştı. Para al" gibi ibareler var. Y kuşağının yaşam tarzını yansıtıyor



Hasbro Türkiye Pazarlama Müdürü Özge Karadağ'a oyunla ilgili düşüncelerini sordum,



"Y Kuşağı şimdiye kadar gördüğümüz kuşaklardan farklı bakış açılarına ve alışkanlıklara sahip. Daha çok hayattan keyif almaya odaklılar, güçlü bir deneyim yaşamayı tercih ediyorlar. Yeni oyunumuzu geliştirirken bu kriterleri göz önünde bulundurarak ilerledik. Bu oyun onların bu yaşam tarzını yansıtıyor" dedi. Buraya kadar her şey güzel. Benim gibi Y kuşağından birkaç arkadaşımla konuştum, fikir hoşlarına gitti. Sonunda biri duruma uyandı ama; "E artık oyunda da mı ev sahibi olamayacağız" dedi. Belli ki olmayacağız!