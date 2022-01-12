Beceriksiz hırsız! Parayı düşürdü, kasa boş çıktı, çaldığı araç arıza yaptı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde çaldığı parayı düşüren, çalmaya çalıştığı otomobil de bozulan şüpheli, bir marketten yaptığı hırsızlığın ardından kısa sürede yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1000 TL BULDU, ONU DA DÜŞÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, önceki gün şüpheli şahıs, sanayi sitesi bulunan bir iş yerinin camlarını kırarak içeri girdi kasadan bin TL alarak uzaklaşırken parayı da düşürerek kaybetti.

ÇALDIĞI ARAÇ ARIZA YAPTI

Daha sonra sanayi sitesi içerisinde başka bir işyerinin önünde park halinde bulunan otomobili çalan hırsız, aracın arıza yapması üzerine otomobili bir akaryakıt istasyonuna bırakarak uzaklaştı.

ÇALDIĞI MARKET KASASI DA BOŞ ÇIKTI

Bu olayların ardından akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir marketin kapısının camını kırarak içeri giren şüpheli, market kasasını alarak kaçmaya çalıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri yaptıkları araştırmada O.Ö. (29) adlı şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

SONU CEZAEVİ OLDU

Hırsızın marketten çaldığı kasa ara sokakta duvar dibinde bulunurken içerisinin boş olduğu anlaşıldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.