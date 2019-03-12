Bechkam'a Kamera Şakası… Görünce Şoka Girdi!

Manchester United'da başladığı futbol kariyerinde Real Madrid, Milan, Paris Saint Germain gibi takımlarda oynayan bir dönem de ABD'de Los Angeles Galaxy forması giyen dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, komedyen James Corden'ın kamera şakasına kurban oldu.

Manchester United'da başladığı futbol kariyerinde Real Madrid, Milan, Paris Saint Germain gibi takımlarda oynayan bir dönem de ABD'de Los Angeles Galaxy forması giyen dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, komedyen James Corden'ın kamera şakasına kurban oldu. Los Angeles Galaxy'nin maçlarını oynadığı stadyum Dignity Health Sports Park'a David Beckham heykeli yapacağını öğrenen James Corden, yıldız ismi şaşırtacak bir şaka hazırladı.



Heykelin sahtesini yaptıran James Corden, David Beckham'ın vücudunda bir takım oynamalar yapmaktan da geri duymadı. Dünyaca ünlü ismin çenesini ve kalçasını büyüten James Corden, daha sonra düzenlediği sahte açılışta David Beckham ile heykelini buluşturdu. Açılış öncesi gösterilen videoda David Beckham'ın agresif hareketlerine de yer veren James Corden, İngiliz futbol adamını mutsuz etti. Daha sonra perde açıldığında büyük kalçalı ve uzun çeneli heykelini görünce neye uğradığını şaşıran David Beckham, bir süre konuşamadı bile…



Beckham kendisine benzemeyen heykeli gördüğünde "Bu heykelle ilgili tek güzel şey saçı ve sanırım o kadar" yorumunu yaptı. Heykeldeki halinin elastik oyuncak Stretch Armstrong'a benzediğini söyleyen Beckham, "Çocuklarım bunu görürse ağlayacak" diye konuştu.



Forklift operatörünün heykeli kaldıracakken düşüp kırması üzerine ise efsane futbolcu operatöre, 'Bana büyük bir iyilik yaptın' şeklinde seslendi.



Heykeli beğenmediği her halinden belli olan ancak bunu nasıl açıklayacağını bir türlü bilemeyen David Beckham, olayın şakadan ibaret olduğunu öğrenince derin bir 'Oh' çekti.



Heykelin gerçeğini gören David Beckham'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

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