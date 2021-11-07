Beçin Antik Kenti'ndeki 600 yıllık Yelli Cami ibadete hazır hale getirildi - Son Dakika

Bir dönem Menteşeoğulları Beyliği'ne de başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'nde yer alan tarihi Yelli Camisi'nin restorasyonu tamamlandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentteki kale ve çevresinde Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Restorasyon çalışmaları devam ederken pek çok medrese, hamam, cami, han, türbe kalıntısı bulunan antik kentten bugüne kadar gelen yapılar arasında Bizans şapeli, Menteşeoğulları döneminden Karapaşa Medresesi, Ahmet Gazi Medresesi, Orhan Bey Camisi, Bey Konağı, Bey Hamamı, Kızılhan, Yelli Camisi ve Medresesi ile bir türbe yer alıyor.

Kazı Heyeti Başkanı Kadir Pektaş, AA muhabirine, Yelli Cami'nin surların dışında medrese ve hamamla birlikte bir külliye olarak inşa edilen kompleksin en büyük yapısı olduğunu söyledi.

Tek kubbeli, iki gözlü cemaat yeri olan caminin 14-15. yüzyılın en dikkat çekici, küçük ölçekli ama sağlam mimari yapılarından biri olduğunu vurgulayan Pektaş, caminin sadece antik kentte değil, o dönem bütün Anadolu'da dikkati çeken yapılardan biri olduğunu bildirdi.

Yelli Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının 2017'de hazırlanan proje kapsamında başladığını kaydeden Pektaş, öncelikle hazirenin bulunduğu batı cephede kazı çalışmaları yapıldığını, buradaki mezarlar ve haziredeki genel dokunun ortaya çıkartıldığını kaydetti.

"Olduğu şekliyle korundu"

Pektaş, daha sonra yapının iç kısmında iskeleler kurularak restorasyon çalışmalarının başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Son bir yılda kazı ve restorasyon çalışmaları hızlandı. Caminin batı kısmında mezarlıkların bulunduğu alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında buradaki mezarlar iskeletlerle beraber belgelendi, restorasyonları yapıldı. Daha sonra iç kısımda duvarlarda harç ve sıva analizleri yapıldı. Mevcutlar olduğu şekilde korunarak duvarlarda ve kubbede dikişler yapıldı. Özellikle kubbe geçişlerinde prizmatik üçgenler içindeki akustiği sağlayan çömleklerde restorasyon yapıldı, olduğu şekilde belgelendi, sergilemesi yapıldı. Son cemaat yerindeki yıldız tonozlar yine sağlamlaştırıldı. Yapı şu anda tamamen ayağa kaldırılmış durumda."

Büyük çabayla ayağa kaldırılan yapının artık ibadete hazır olduğunu vurgulayan Pektaş, "Yelli Cami gelecek kuşaklara da büyük ölçüde orijinal şekliyle korunarak aktarılmış olacak. Bu yüzden çok mutluyuz. Beçin Antik Kenti'nin en uç, en dış kısmında yer alan bu külliye, cami, medrese ve hamamdan oluşuyor. Onun en önemli yapısı olan Yelli Cami bu şekliyle ayağa kaldırılmış oldu." dedi.