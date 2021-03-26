Beçin Antik Kenti'ndeki Kale Çeşmesi'nden yaklaşık 700 yıl sonra yeniden su akmaya başladı - Son Dakika

Beçin Antik Kenti'ndeki Kale Çeşmesi'nden yaklaşık 700 yıl sonra yeniden su akmaya başladı

26.03.2021 11:07
Beçin Antik Kenti'ndeki Kale Çeşmesi'nden yaklaşık 700 yıl sonra yeniden su akmaya başladı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğluları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki Kale Çeşmesi'nden, yürütülen kazı ve restorasyon çalışmasıyla yaklaşık 700 yıl sonra yeniden su akmaya başladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğluları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki Kale Çeşmesi'nden, yürütülen kazı ve restorasyon çalışmasıyla yaklaşık 700 yıl sonra yeniden su akmaya başladı.

Bölgenin en önemli ören yerleri arasında yer alan ve yıl boyunca kazı çalışmaları yapılan Beçin Antik Kenti'nde, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Ayakta kalan tarihi yapılar, restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Bu eserlerden Kale Çeşmesi de restorasyon çalışmasıyla eski ihtişamına kavuştu.

Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, kentin tarihi geçmişi bulunsa da asıl önemini Menteşe Beyliği döneminde kazandığını söyledi.

Beçin şehri ve kalesini, Menteşeoğlularının başkent olarak seçtiğini, kurucusu Ahmet Gazi'nin de türbesinin bulunduğu bir bölge olduğunu anlatan Pektaş, Beçin'in Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden olduğunu dile getirdi.

Kentte kazıların yanı sıra restorasyon çalışmaları da yürüttüklerine değinen Pektaş, geçen yıl projesi onaylanan Kale Çeşmesi'nde bu yıl çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Restorasyon çalışması aslına uygun gerçekleştirildi

Pektaş, restorasyonun Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı destekleriyle yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Çeşmenin bulunduğu alanda hem kazı hem restorasyon yapıldı. Burada yürütülen kazı ve restorasyon çalışması sayesinde yaklaşık 700 yıl sonra Kale Çeşmesi'nden su akmaya başladı. Buradaki restorasyon çalışması aslına uygun olarak gerçekleştirildi. Çeşme, Beçin Kalesi ve ören yerinin hemen girişinde ve kötü bir görünümdeydi. Ancak şimdi Valiliğin destekleriyle eski ihtişamına kavuştu. Buranın restorasyonunu gerçekleştirirken eski fotoğraflara ulaştık. 1970'li yıllarda yürütülen kazı sırasındaki raporları bulduk. O dönem çekilen fotoğrafları derledik ve proje hazırladık. Uygulama aşamasında da elde ettiğimiz verilerle restorasyonu gerçekleştirdik."

Eserin, Menteşe Beyliği döneminde yapılmış, sivri kemerli tek cepheli bir Türk çeşmesi olduğunu vurgulayan Pektaş, tahribatın önüne restorasyon çalışmasıyla geçtiklerini söyledi.

Kale ve surlar da eski ihtişamına kavuşturulacak

Menteşeoğluları'na başkentlik yapan kentin su yolları, çeşme ve sarnıçlarla da ilgi çektiğini anlatan Pektaş, "Burası su yapılarıyla çok zengin bir yer. Bunun yanında hamamlar, sarnıçlar, antik su kemerleri var. Yapmayı planladığımız su yolları projemiz var. Bu kaynakların tespitine yönelik bir çalışma yürüteceğiz." diye konuştu.

Etap etap kale ve surlarda da restorasyon yapacaklarını aktaran Pektaş, kaleyi de eski ihtişamına kavuşturacaklarını kaydetti.

Beçin Kalesinin tarihi

Tarihi kaynaklarda, Milas-Ören yolunda ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan antik kentteki kalenin, Bizans döneminde yapıldığı, inşaatında çevresindeki antik yapıların taşlarından yararlanıldığı belirtiliyor. Yöreye hakim olan Menteşeoğulları döneminde ise kalenin onarılarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Kayalık bir tepe üzerinde bulunan kaleye merdivenle çıkılıyor. Kesme taş ve moloz taştan yapılan kalenin kule ve burçları, sağlam durumda bulunuyor. Girişi büyük bir kule şeklinde olan, çift surlarla korunaklı görünümdeki kalenin güneyindeki surlar, günümüze oldukça iyi bir durumda gelebilmiş.

Restorasyon, Muğla, Milas, Ören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beçin Antik Kenti'ndeki Kale Çeşmesi'nden yaklaşık 700 yıl sonra yeniden su akmaya başladı - Son Dakika


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