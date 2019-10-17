Son Dakika Haberleri: Becker Türkiye'den TBÜD'ün yeni yönetimine ziyaret
Son Dakika Güncel Becker Türkiye'den TBÜD'ün yeni yönetimine ziyaret

Becker Türkiye'den TBÜD'ün yeni yönetimine ziyaret

20 dakika önce

TBÜD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Özçelik Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özçelik ve Yönetim Kurulu Üyelerini, İstanbul'da bulunan dernek binasında ziyaret etti.

Becker Türkiye'den TBÜD'ün yeni yönetimine ziyaret, System.String[]

Tente ve branda sektöründe faaliyet gösteren 400'e yakın şirketin çatı örgütü konumunda olan TBÜD'ün, sektörün sorunlarını analiz ederek çözüm önerileri getiren aktif bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Erdinç Yazganoğlu, Özçelik ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevinde başarılar diledi.

Becker'in sektörün önde gelen tedarikçilerinden biri olarak; satış, teknik servis ve teknik eğitim başlıklarında müşterilerine her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğini belirten Yazganoğlu, "TBÜD ile ortak projeler üzerinde çalışmak için sabırsızlanıyoruz. TBÜD'ün bir önceki yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve sektöre uzun yıllar emek veren Sayın Mehmet Özçelik'e Becker ailesi olarak başarılar diliyoruz" dedi.

"YETİŞMİŞ ELEMAN SIKINTISI BÜYÜK"

TBÜD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özçelik de Becker Genel Müdürü Erdinç Yazganoğlu ve Marmara Bölge Müdürü Şebnem Avcı'yı misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, 12 Ekim'de yapılan Genel Kurul'da göreve gelen Yönetim Kurulu'nun sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirerek takipçisi olacağını söyledi. Mesleki ve teknik eğitim eksikliğinin, sektördeki en önemli problem olduğuna dikkat çeken Özçelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"KOSGEB ve İŞKUR gibi kurumlarla ortak projeler geliştirmek istiyoruz. Firmalarımızın bu konudaki sıkntısı büyük. Türkiye'de işsizlik rakamları sürekli artıyor ama sektörümüz çalıştıracak donanımlı insanlarımızı bulamıyor. Buradaki derin çelişkiyi aşmak zorundayız. Sektörümüzdeki işgücünü daha yetki ve nitelikli hale getirmek, yeni insanlarımızı sektörümüze kazandırmak, yeni dönemde ilk önceliklerimiz arasında yer alacak."

Mehmet Özçelik, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:51 Kaynak: Bültenler
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