Son Dakika Haberleri: Beckham'a Cep Telefonu Cezası

Beckham'a Cep Telefonu Cezası

1 saat önce

İngiliz futbol efsanesi David Beckham, sürücü koltuğunda cep telefonunu kullandığı gerekçesi ile bir vatandaş tarafından polise ihbar edildi.

Beckham'a Cep Telefonu Cezası, System.String[]
İngiliz futbol efsanesi David Beckham, sürücü koltuğunda cep telefonunu kullandığı gerekçesi ile bir vatandaş tarafından polise ihbar edildi.

Bu ihbar üzerine polisin iletişime geçtiği Beckham, sürüş esnasında telefon kullandığını kabul etti. İngiliz basını gerekli kararın yapılacak duruşma sonrasında belirleneceğini belirtirken, 43 yaşındaki ismin büyük ihtimalle para cezasına çarptırılacağını ve ehliyet puanının düşeceğini iddia etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:25 

Futbol, David Beckham, Güncel
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