Son Dakika Haberleri: Beckham ve Ibrahimovic'ten Klas Gol
Son Dakika Spor Beckham ve Ibrahimovic'ten Klas Gol

Beckham ve Ibrahimovic'ten Klas Gol

1 saat önce

2012-13 Ligue 1 sezonunda PSG Parc des Princes'te Olympique Marseille'yı ağırladı. 90+1'de Ibrahimovic skoru 2-0 yapan golü atarken pozisyonun başlangıcında David Beckham'ın şık pasının büyük katkısı vardı.

2012-13 Ligue 1 sezonunda PSG Parc des Princes'te Olympique Marseille'yı ağırladı. 90+1'de Ibrahimovic skoru 2-0 yapan golü atarken pozisyonun başlangıcında David Beckham'ın şık pasının büyük katkısı vardı.

Beckham ve Ibrahimovic'ten Klas Gol

David Beckham, Ibrahimovic, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:39 
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