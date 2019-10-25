Beckham ve Ibrahimovic'ten Klas Gol
1 saat önce
2012-13 Ligue 1 sezonunda PSG Parc des Princes'te Olympique Marseille'yı ağırladı. 90+1'de Ibrahimovic skoru 2-0 yapan golü atarken pozisyonun başlangıcında David Beckham'ın şık pasının büyük katkısı vardı.
2012-13 Ligue 1 sezonunda PSG Parc des Princes'te Olympique Marseille'yı ağırladı. 90+1'de Ibrahimovic skoru 2-0 yapan golü atarken pozisyonun başlangıcında David Beckham'ın şık pasının büyük katkısı vardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:39
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