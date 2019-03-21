Son Dakika Haberleri: Bedaş "Enerjinin Yıldızları"Nı Geleceğe Hazırlıyor

Bedaş "Enerjinin Yıldızları"Nı Geleceğe Hazırlıyor

56 dakika önce

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) "Enerjinin Yıldızları" projesi kapsamında Bayrampaşa'daki İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerine eğitim verdiği bildirildi.

Bedaş
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) "Enerjinin Yıldızları" projesi kapsamında Bayrampaşa'daki İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerine eğitim verdiği bildirildi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ile elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretebilmek adına başlattığı proje kapsamında BEDAŞ çalışanlarının 14 Mart'ta enerji piyasası dersi verdiği belirtildi.

Açıklamada, içeriği şirket tarafından hazırlanan ve müfredata dahil edilen derste, öğrencilere mevzuatsal altyapı, elektrik piyasasında özelleştirme, elektrik piyasasında rekabet ve elektrik piyasasında dikey ayrıştırma gibi konularda bilgiler verildiği kaydedildi.

Derslerde rekabet ve rekabetçi pazar kavramları ile kaçak, usulsüz elektrik tüketimi ve özelleştirme konularının işlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ iş birliği sonrası İstanbul, Antalya ve Sivas'ta belirlenen üç okulda hayata geçen proje ile yüksek gerilim dalında ihtiyaç duyulan insan kaynağına ulaşmak hedefleniyor. Yüksek gerilim dalını seçen öğrencilere uygulamalı ders imkanı sağlamak üzere Enerjinin Yıldızları projesi kapsamında başarılı öğrencilere aylık 500 lira burs verilirken staj imkanı da tanınıyor. Burs alan öğrencilere burs aldıkları süre kadar istihdam garantisi veriliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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