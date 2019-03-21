Son Dakika Haberleri: Bedaş 'Enerjinin Yıldızları'nı Geleceğe Hazırlıyor

Bedaş 'Enerjinin Yıldızları'nı Geleceğe Hazırlıyor

1 saat önce

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek için başlatılan 'Enerjinin Yıldızları' projesi kapsamında BEDAŞ, İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Yüksek Gerilim' Dalı öğrencilerine eğitim veriyor.

Bedaş 'Enerjinin Yıldızları'nı Geleceğe Hazırlıyor, System.String[]
Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek için başlatılan 'Enerjinin Yıldızları' projesi kapsamında BEDAŞ, İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Yüksek Gerilim' Dalı öğrencilerine eğitim veriyor. Bilgi birikim ve deneyimlerini öğrencilere aktaran BEDAŞ çalışanları 14 Mart'ta 'Enerji Piyasası' dersleri verdi.

BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ tarafından, sektörün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek hedefiyle hayata geçirilen 'Enerjinin Yıldızları' projesi çerçevesinde BEDAŞ, Bayrampaşa'daki İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yüksek Gerilim Dalı öğrencilerine ders veriyor. İçeriği BEDAŞ tarafından hazırlanan ve müfredata dahil edilen Elektrik Piyasası dersinde Yüksek Gerilim Dalı öğrencileri Mevzuatsal Altyapı, Elektrik Piyasasında Özelleştirme, Elektrik Piyasasında Rekabet ve Elektrik Piyasasında Dikey Ayrıştırma gibi konular hakkında bilgi sahibi oluyor.

Kanun ve yönetmelikler anlatıldı

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen derslerde rekabet ve rekabetçi pazar kavramları, kaçak ve usulsüz elektrik tüketimi ile özelleştirme konularını anlatan BEDAŞ çalışanları, ayrıca elektrik piyasası kanunu ve çeşitli yönetmelikler hakkında da bilgi verdi.

Yapılan bilgilendirmede; MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ işbirliği sonrası İstanbul, Antalya ve Sivas'ta belirlenen üç okulda hayata geçen proje ile 'Yüksek Gerilim' Dalı'nda ihtiyaç duyulan insan kaynağına ulaşmak hedefleniyor. Yüksek Gerilim Dalı'nı seçen öğrencilere uygulamalı ders imkanı sağlamak üzere Yüksek Gerilim Laboratuvarları kurulan Enerjinin Yıldızları projesi kapsamında başarılı öğrencilere aylık burs verilirken staj imkanı tanınıyor. Burs alan öğrencilere burs aldıkları süre kadar istihdam garantisi veriliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:11 Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Çevresel Etki Değerlendirme, Anadolu Lisesi, Ekonomi
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