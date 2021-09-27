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Enerjinin Yıldızları Projesi; öğrenci sayısı 89'a ulaştı - Son Dakika

Enerjinin Yıldızları Projesi; öğrenci sayısı 89'a ulaştı

27.09.2021 13:41
Enerjinin Yıldızları Projesi; öğrenci sayısı 89'a ulaştı, System.String[]

İstanbul Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde BEDAŞ'ın desteği ile hayata geçirilen Yüksek Gerilim Dalı'nı bu yıl 22 öğrenci tercih etti.

İstanbul Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde BEDAŞ'ın desteği ile hayata geçirilen Yüksek Gerilim Dalı'nı bu yıl 22 öğrenci tercih etti. Böylece 2018-2021 yılları arasında Enerjinin Yıldızları Projesi'ne dahil olan toplam öğrenci sayısı da 89'a ulaştı.

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek ve Türkiye'de istihdama katkı sunmak hedefiyle 2018'de başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi'nin 'yıldızları', 2021-2022 eğitim- öğretim yılında ders başı yaptı. Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl gibi uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitime geçilirken Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında İstanbul Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) desteği ile oluşturulan Yüksek Gerilim Dalı'nda da tercih dönemi tamamlandı. Bu yıl yıldızlar kadrosuna katılan 22 öğrenci ile İstanbul'da Enerjinin Yıldızları Projesi'ne dahil olan öğrenci sayısı da 2018-2021 yılları arasında 89'a ulaşmış oldu.

MESLEĞE GÖNÜL VEREN ÖĞRENCİLERİN SAYISI HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüyle; BEDAŞ arasında 2018 yılında imzalanan protokolün ardından Yüksek Gerilim Dalı'nın oluşturulması ile sektörün yetişmiş eleman ihtiyacına yönelik çok önemli bir adım atıldığını söyleyen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Proje başlar başlamaz gelecekteki meslektaşlarımızın uygulamalı eğitim alabilmeleri için İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nı kurduk. BEDAŞ olarak ilk günden itibaren bu özel bölümde, özel eğitim alan öğrencilerimizin her zaman yanında yer aldık. Bu dalda eğitim alan öğrencilerimize burs ve staj imkanı sunarken iş hayatına ilk adımı atmaları konusunda da destek veriyoruz. Yüksek Gerilim Dalı'nın ilk açıldığı yıl bu bölümü tercih eden 12 öğrencimizin 12'si de mezun olur olmaz BEDAŞ'ta aramıza katıldı. Yine geçen yıl mezun olan 10 arkadaşımız BEDAŞ'ta işe başladı. Toplamda 22 öğrencinin okulu bitirir bitirmez BEDAŞ'ta iş hayatına adım atması Enerjinin Yıldızları Projesi'nin sonuçlarını göstermesi açısından çok güzel bir örnek. Bu eğitim öğretim yılında da yine 22 yeni arkadaşımız Yüksek Gerilim Dalı'nı seçerek 'yıldızlar' arasında yerini aldı. Bu sayının giderek artacağını tahmin ediyor, yeni eğitim-öğretim yılının başarı ve sağlıkla geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"BU PROJE İLE ÖNÜMÜZ AÇILDI"

Enerjinin Yıldızları arasında yer alan Melisa Göl de bu projede kız öğrencilere de büyük fırsatlar sunulduğunu belirterek, "Enerjinin Yıldızları projesi okulumuzda uygulanmaya başlamasaydı Yüksek Gerilim Dalı Sınıfı açılamayacaktı. Bu proje ile biz kız öğrencilerin de önü açıldı. Ben bu mesleğe gönül verdim ve ilerlemek istiyorum. Bu sırada bizim elimizden tutan BEDAŞ'a, okulumuza, öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ

Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında, Yüksek Gerilim Dalı Laboratuvarı'nda uygulamalı eğitimin yanı sıra BEDAŞ'ta görev yapan uzmanlar tarafından hazırlanan ve artık müfredatta da yer alan Elektrik Piyasası ders kitabı yıl boyunca işleniyor. Bu dalı tercih edenler, "yaparak yaşayarak öğrenme modeli"ne göre elektrik piyasası dersi başta olmak üzere şebeke bakımı, malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü eğitimi gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenme fırsatına sahip oluyor.

Ayrıca başarı kriterlerini sağlayan öğrencilere eğitim-öğretim hayatı boyunca BEDAŞ tarafından burs veriliyor.  Bugüne kadar burs almaya hak kazanan 47 öğrenciye BEDAŞ tarafından verilen toplam burs 247 bin TL'ye ulaşmış durumda. BEDAŞ, eğitim hayatları boyunca yanlarında yer aldığı 'Enerjinin Yıldızları'nı mezun olduktan sonra da yalnız bırakmıyor. Eğitim sürecinde staj imkanı, mezun olanlara ise iş fırsatları sunan şirket, eğitimine lisans düzeyinde devam etmek veya kariyerini alternatif bir alanda sürdürmek isteyen öğrencilere de destek veriyor.


Enerjinin Yıldızları Projesi; öğrenci sayısı 89'a ulaştı
Enerjinin Yıldızları Projesi; öğrenci sayısı 89'a ulaştı
Enerjinin Yıldızları Projesi; öğrenci sayısı 89'a ulaştı

Başkent Elektrik Dağıtım, Anadolu Lisesi, Bayrampaşa, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enerjinin Yıldızları Projesi; öğrenci sayısı 89'a ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enerjinin Yıldızları Projesi; öğrenci sayısı 89'a ulaştı - Son Dakika
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